Сити ликува в дуела на Манчестър с човек по-малко

Манчестър Сити победи с 1:0 градския си съперник Манчестър Юнайтед в дербито на четвъртия кръг на Висшата лига и остава начело в класирането с максималния актив от 12 точки.

На "Олд Трафорд" "гражданите" стигнаха до победата, въпреки че играха от средата на първото полувреме с човек по-малко заради директен червен картон на Фил Фоудън за удар без топка срещу Бруно Фернандеш. Единственото попадение реализира Ерлинг Холанд през второто полувреме, а Манчестър Юнайтед създаде твърде малко ситуации пред Джанлуиджи Донарума и така инкасира втора загуба от началото на сезона.

Срещата започна с много спокойно темпо, което бе нехарактерно за люто дерби като това на град Манчестър. Първата интересна ситуация дойде в 23-тата минута, когато Фил Фоудън бе съборен край тъч линията от Бруно Фернандеш. Недоволен от това действия на португалеца, Фоудън го изрита в областта на корема и главният съдия Майкъл Оливър без колебания му показа червен картон.

С човек повече Юнайтед пренесе играта в половината на съперника си, но удари към Донарума нямаше. Чак в 45-ата минута "червените дяволи" застрашиха вратата на съперника си, когато Маркъс Рашфорд уцели страничката греда от пряк свободен удар.

В началото на второто полувреме гредата спаси Сити за втори път, този път след далечен изстрел на Коби Мейну.

В 60-ата минута Манчестър Сити откри. Ерлинг Холанд засече центриране на Йошко Гвардиол и от малък ъгъл бе точен за 1:0 в полза на "небесносините". При ситуаицята останаха сериозни съмнения за засада както на Холанд, така и на Енцо Фернандес, но съдиите прецениха, че ситуацията е редовна, тъй като аржентинският полузащитник не играе с топката, въпреки че опита да го направи.

Голът стъписа домакините и до края на мача тяхната игра стана още по-хаотична. Все пак домакините можеха и да избегнат загубата, но в 95-ата минута Браян Мбемо пропусна сам срещу Донарума.

Поражението остави Манчестър Юнайтед на 13-о място в подреждането с едва 4 точки от четири кръга.