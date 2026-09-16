ЦСКА е задължен да подгони Левски в Първа лига с победа над Локомотив София

ЦСКА гостува на Локомотив София в отложен двубой от шестия кръг на Първа лига. Той ще се проведе на 16 септември, сряда. Срещата в квартал „Надежда“ е насрочена за 19:00 часа.

Двата отбора имат 138 срещи помежду си в елита. ЦСКА има предимство с 67 победи, 43 ремита и 28 поражения от Локомотив София.

В последните години превъзходството на ЦСКА е по-осезаемо. „Червените“ са без загуба в последните 10 директни мача, в които записаха шест победи и четири равенства. Локомотив не е успявал да спечели срещу ЦСКА в шампионата от пролетта на 2015 г. Тогава „железничарите“ победиха последователно като домакини и гости.

„Армейците“ имаха някои проблеми през миналата кампания, когато Локомотив му взе точка през месец септември у дома – 1:1.

Любопитен е и балансът именно на стадион „Локомотив“. В 70 домакинства на Локомотив домакините са спечелили 14 пъти, 28 срещи са завършили наравно, а ЦСКА има 28 победи. Головата разлика в тези мачове отново е в полза на „червените“ – 105:80.

Във временното класиране „железничарите“ са предпоследни с едва 4 точки и без победа – 4 ремита и 4 загуби. ЦСКА пък е трети с 23 пункта. Победа ще го изравни с втория Лудогорец и ще го остави на 2 точки зад шампиона Левски.