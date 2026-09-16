БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА е задължен да подгони Левски в Първа лига с победа над Локомотив София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Столичният сблъсък в квартал „Надежда“ е насрочен за 19:00 часа.

Локомотив София – ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА гостува на Локомотив София в отложен двубой от шестия кръг на Първа лига. Той ще се проведе на 16 септември, сряда. Срещата в квартал „Надежда“ е насрочена за 19:00 часа.

Двата отбора имат 138 срещи помежду си в елита. ЦСКА има предимство с 67 победи, 43 ремита и 28 поражения от Локомотив София.

В последните години превъзходството на ЦСКА е по-осезаемо. „Червените“ са без загуба в последните 10 директни мача, в които записаха шест победи и четири равенства. Локомотив не е успявал да спечели срещу ЦСКА в шампионата от пролетта на 2015 г. Тогава „железничарите“ победиха последователно като домакини и гости.

„Армейците“ имаха някои проблеми през миналата кампания, когато Локомотив му взе точка през месец септември у дома – 1:1.

Любопитен е и балансът именно на стадион „Локомотив“. В 70 домакинства на Локомотив домакините са спечелили 14 пъти, 28 срещи са завършили наравно, а ЦСКА има 28 победи. Головата разлика в тези мачове отново е в полза на „червените“ – 105:80.

Във временното класиране „железничарите“ са предпоследни с едва 4 точки и без победа – 4 ремита и 4 загуби. ЦСКА пък е трети с 23 пункта. Победа ще го изравни с втория Лудогорец и ще го остави на 2 точки зад шампиона Левски.

#Първа лига 2026/2027 #Локомотив София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
1
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност
3
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали...
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
4
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
5
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Футбол

Хулио Веласкес: Не бива да ни заблуждава младостта в състава на Залцбург
Хулио Веласкес: Не бива да ни заблуждава младостта в състава на Залцбург
Дунав Русе и Емануел Луканов се разделиха по взаимно съгласие Дунав Русе и Емануел Луканов се разделиха по взаимно съгласие
Чете се за: 00:35 мин.
Футболният съдия Драгомир Драганов сложи край на кариерата си Футболният съдия Драгомир Драганов сложи край на кариерата си
Чете се за: 05:47 мин.
Георги Иванов уважи честването на 100 години гръцки футбол в Солун Георги Иванов уважи честването на 100 години гръцки футбол в Солун
Чете се за: 01:15 мин.
Лионел Меси попадна в състава на Аржентина за предстоящите приятелски мачове Лионел Меси попадна в състава на Аржентина за предстоящите приятелски мачове
Чете се за: 01:57 мин.
Гол в добавеното време донесе успеха на Реал Мадрид в гостуването на Елче Гол в добавеното време донесе успеха на Реал Мадрид в гостуването на Елче
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България
Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3 Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев посрещна чешкия си колега Андрей Бабиш
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Част от столичния ж.к. "Младост" 1А и детска градина...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Заплаха ли е изкуственият интелект?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ