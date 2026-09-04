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Давид Пастор: Предстои ни дълъг сезон с много цели

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Спорт
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Бразилецът е доволен от европейската кампания на ЦСКА и призова "червените“ да подхождат мач за мач в основната фаза на Лигата на конференциите

Давид Пастор: Предстои ни дълъг сезон с много цели
Снимка: Startphoto.bg
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Десният защитник на ЦСКА Давид Пастор очаква с нетърпение предстоящите европейски изпитания пред "червените“, но подчерта, че отборът трябва да запази концентрация във всички турнири. 26-годишният бразилец даде интервю за O Curioso do Futebol, в което говори за подготовката през лятото, представянето в Европа и амбициите за продължението на сезона.

ЦСКА си осигури място в основната фаза на Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу Монако, Нордселанд, Панатинайкос, Трабзонспор, КуПС и Тюн.

Според Пастор една от основите за доброто представяне на отбора в Европа е била поставена още по време на лятната подготовка. Той призна, че футболистите са имали по-малко време за почивка, но ранното начало на тренировъчния процес се е отплатило.

"Това беше различен подготвителен период, защото имахме малко време за почивка, но знаехме, че е важно да започнем по-рано, за да бъдем готови за това предизвикателство. Мисля, че всички тези усилия си заслужаваха“, заяви Пастор.

Бразилецът остана удовлетворен и от представянето на ЦСКА в Лига Европа, където „червените“ достигнаха до решителния плейоф, преди да продължат европейския си път в Лигата на конференциите.

"Направихме страхотна кампания в Лига Европа и стигнахме до решителния плейоф. Много е удовлетворяващо да погледнеш назад и да видиш, че цялата работа по време на предсезонната подготовка е дала резултат“, добави защитникът.

Пастор е наясно, че в основната фаза на Лигата на конференциите ЦСКА ще се изправи срещу сериозни съперници, но настоя отборът да не гледа прекалено далеч напред.

"Предстоят ни много силни съперници и нови преживявания в Лигата на конференциите. Знаем нивото на отборите, срещу които ще играем, но трябва да се концентрираме върху всеки мач поотделно, без да пренебрегваме нито един турнир“, каза Пастор.

Защитникът подчерта, че европейските двубои са само част от предизвикателствата пред ЦСКА през сезона и "червените“ трябва да поддържат високо ниво във всяка надпревара.

"Предстои ни дълъг сезон с много цели и трябва да запазим концентрацията си, да работим здраво и да се стремим да дадем най-доброто от себе си във всички надпревари“, завърши Давид Пастор.



#Давид Пастор #ПФК ЦСКА София

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