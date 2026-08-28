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Цървена звезда допусна разгромна загуба срещу Виктория Пилзен и отпадна от Лига Европа

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Спорт
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В друга мач от плейофите за основната фаза на турнира Арарат поднесе изненадата и изпрати Крайова в Лигата на конференциите

Виктория Пилзен
Снимка: БГНЕС
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Сръбският колос Цървена звезда, без Кристиян Балов в състава си, допусна тежко поражение с 1:5 след продължение срещу Виктория Пилзен и ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите, докато чехите се класираха за Лига Европа. Първият мач завърши с категоричното 3:0 за "звездашите", но късно снощи те изиграха изключително слаб мач.

Виктория трябваше да наваксва голям пасив и чехите отправиха цели 41 удара, а Принс Аду, Денис Вишински и Патрик Хрошовски вкараха три попадения за час игра. Мирко Иванич реализира един от двата точни удара на Звезда в мача и така гостите все още имаха преднина, но Кристоф Кабонго вкара дузпа в петата минута на добавеното време и Виктория стигна до целта си - продължение. Още в шестата минута на допълнителната част Давид Кърчик вкара още веднъж и така Виктория елиминира Звезда от Лига Европа.

Това означава, че чехите ще бъдат във втора урна на жребия на Лига Европа, а родният шампион Левски е в четвърта. Сърбите пък са във втора урна на Лигата на конференциите, докато носителят на Купата на България ЦСКА е в шеста.

Арарат постигна най-голямата изненада в плейофния кръг на Лига Европа и елиминира Университатя Крайова, след като се наложи с 1:0 в домакинския мач и спечели с 2:1 в общия резултат. Сандро Лима отбеляза единственото попадение в добавеното време и така арменците влязоха в основната фаза, където заедно с Левски ще бъдат отборите с най-нисък коефициент - 7.000.

Арарат и "сините" ще бъдат в една урна, но могат да бъдат изтеглени заедно, тъй като жребият, насрочен за 14:00 часа днес, ще срещне всеки един от тях с по два отбора от четвърта група. Останалите са Лилестрьом (Норвегия), НЕК Ниймеген (Нидерландия), Апоел Беер Шева (Израел), Униао Торензе (Португалия), Бешикташ (Турция), Хофенхайм (Германия)и ОФИ Крит (Гърция), който снощи отстрани ЦСКА.

Арарат, основан само преди девет години, спечели по изключително драматичен начин. Сандро Лима пропусна дузпа в петата минута на добавеното време, но футболист на Крайова влезе на спринт в наказателното поле преди удара и съдията отмени спасяването на Лоренциу Попеску. Румънецът отрази и втория удар на Лима, но този път топката се върна в бразилеца и той бе точен за крайното 1:0.

Така Арарат поднесе голямата изненада в плейофния кръг и ще играе в основната фаза на Лига Европа, а Крайова може да бъде съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите. Носителите на Купата на България са в шеста урна с коефициент 6.500, където попадат още Тун (Швейцария), Кауно Жалгирис (Литва), Мялби (Швеция), Иберия (Грузия) и Егнатия (Албания). Крайова ще бъде в четвърта урна с 10.500, а ЦСКА (6.500) ще получи по един отбор от всяка.

В първа урна на Лига Европа и съответно най-тежки съперници за Левски са Байер Леверкузен (Германия), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Милан (Италия), Олимпик Лион (Франция), АЗ Алкмаар (Нидерландия), Олимпиакос (Гърция), Реал Сосиедад (Испания) и Олимпик Марсилия (Франция). Надолу по веригата обаче има още много силни отбори, а сред тях се отличават английските Кристъл Палас, Борнемут и Съндърланд, испанският Селта и много други.

С най-висок коефициент в Лигата на конференциите при ЦСКА са Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерландия), Фрайбург (Германия), Монако (Франция) и Копенхаген (Дания). При "червените" вече са и всички отбори, отстранени от Левски това лято - Крайова и Кайрат (Казахстан) са в четвърта урна, а Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина) са в трета.

Отстранените от ЦСКА Макаби Тел Авив (Израел) и Карабах (Азербайджан) пък приключиха с евротурнирите, след като бяха елиминирани вчера съответно от Лугано (Швейцария) и Твенте (Нидерландия). Панатинайкос (Гърция), който надви ЦСКА 1948 в третия кръг, е във втора урна на жребия, след като победи с 2:1 след продължения Храдец (Чехия).

Така Апоел Тел Авив става единственият отбор това лято, който елиминира съперник от България и няма да играе в основна фаза на един от трите турнира. Израелците отстъпиха с 0:1 на Аталанта късно снощи, като Андриан Краев влезе в 77-та минута, но не успя да помогне на отбора си да изравни. По-рано в турнира Апоел отстрани Лудогорец.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Виктория Пилзен

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