Любослав Пенев: Благодаря ви, Армейци

Бившият футболист и треньор на ЦСКА благодари на феновете на клуба.
Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев отново благодари на феновете на ЦСКА за оказаната подкрепа в отложения мач от шестия кръг на Първа лига.
"Червените" спечелиха с 2:0, а запалянковците им направиха страхотна хореография за Ел Голеадор.
"Благодаря ви, Армейци", написа бившият футболист на ЦСКА в социалните мрежи.
След последния съдийски сигнал бившият футболист и треньор на "армейците"изказа своята благодарност.
"Искам да благодаря на феновете на ЦСКА за голямото уважение, което демонстрираха през целия мач", каза в интервюто си след края на срещата Пенев.