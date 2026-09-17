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Любослав Пенев: Благодаря ви, Армейци

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Спорт
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Бившият футболист и треньор на ЦСКА благодари на феновете на клуба.

любослав пенев начертали сме посоката точките дойдат
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев отново благодари на феновете на ЦСКА за оказаната подкрепа в отложения мач от шестия кръг на Първа лига.

"Червените" спечелиха с 2:0, а запалянковците им направиха страхотна хореография за Ел Голеадор.

"Благодаря ви, Армейци", написа бившият футболист на ЦСКА в социалните мрежи.

След последния съдийски сигнал бившият футболист и треньор на "армейците"изказа своята благодарност.

"Искам да благодаря на феновете на ЦСКА за голямото уважение, което демонстрираха през целия мач", каза в интервюто си след края на срещата Пенев.

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#Любослав Пенев

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