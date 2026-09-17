Любослав Пенев: Благодаря ви, Армейци

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев отново благодари на феновете на ЦСКА за оказаната подкрепа в отложения мач от шестия кръг на Първа лига.

"Червените" спечелиха с 2:0, а запалянковците им направиха страхотна хореография за Ел Голеадор.

"Благодаря ви, Армейци", написа бившият футболист на ЦСКА в социалните мрежи.

След последния съдийски сигнал бившият футболист и треньор на "армейците"изказа своята благодарност.