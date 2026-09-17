Барселона се развихри и вкара седем гола за успеха над Расинг Сантандер

Барселона победи Расинг Сантандер със 7:2 в мач от 6-ия кръг на Ла Лига. Още до почивката каталунците отбелязаха четири гола, като преднината можеше да бъде още по-внушителна.

Домакинският натиск на тима на Ханзи Флик се отплати в 8-ата минута. Жоао Кансело откри резултата с прекрасен изстрел в далечния ъгъл от около 30 метра.

В 22-ата минута шампионите получиха дузпа за нарушение на Педро Фелипе срещу Рафиня. Именно бразилецът удвои преднината с точно изпълнение от бялата точка.

Пет минути по-късно гостите намалиха изоставането си. Магет Гей проби в пеналтерията и копна топката над Жоан Гарсия.

До края на полувремето домакините шампионът на Испания продължи да бележи. По подобие на първия гол Жоао Кансело отправи нов плътен шут от над 30 метра. Топката се отклони от тялото на Асиер Виялибре, преди да влезе във вратата на Хулен Агиресабала.

Рафиня удвои головата си сметка в 42-ата минута с удар по земя в далечния ъгъл.

В последната минута на редовното време на първата част каталунците получиха нова дузпа за нарушение срещу Карим Адейеми. Хулен Агиресабала изби в ъглов удар изпълнението на Ламин Ямал.

Късметът не бе на страната на Ямал и след почивката. В 51-ата минута световният шампион с Испания стреля в лявата греда.

Футболистите на Хосе Лопес отново намалиха пасива си. Резервата Войчех Шчесни се опита да финтира Ясир Забири във вратарското си поле, но мароканецът открадна топката и я прати в опразнената врата.

Само две минути по-късно домакините възобновиха аванса си от три гола. Рафиня оформи хеттрика си отново с гол от дузпа, за фаул срещу Карим Адейеми.

Гол на Ламин Ямал бе отменен заради засада, преди Габриел Жезус също да запише името си сред голмайсторите. Ламин Ямал изведе нападателя в наказателното поле и бразилецът се разписа с изстрел от движение.

Ламин Ямал оформи крайния резултата в предпоследната минута на редовното време. Фланговият футболист засече пас в пеналтерията на Карим Адейеми.

Барселона оглавява класирането с пълен актив от 18 точки. Расинг Сантандер се смъкна до 10-ата позиция в подреждането със 7 пункта.