Манчестър Юнайтед пропиля аванс от два гола и отпадна от Купата на Лигата

Манчестър Юнайтед отпадна от турнира за Купата на Лигата. “Червените дяволи” поведоха с два гола, но допуснаха обрат и загубиха домакинството си на Брайтън с 2:3 в мач от третия кръг на турнира.

Срещата на стадион “Олд Трафорд” започна по отличен начин за домакините. Шей Лейси откри резултата за домакините в 8-ата минута с плътен шут от вътрешността на наказателното поле.

Само две минути по-късно възпитаниците на Майкъл Карик удвоиха преднината си. Джейсън Стийл изби удар на Маркъс Рашфорд, но Мейсън Маунт бе точен при добавката.

В добавеното време на първата част чайките намалиха изоставането си. Хараламбос Костулас стреля от движение след подаване във вратарското поле на Жауен Хаджам.

След почивката футболистите на Фабиан Хюрцелер възобновиха равенството. Паскар Грос показа хладнокръвие в пеналтерията и след поредица от финтове шутира по земя в далечния ъгъл за 2:2.

Едва четири минути по-късно гостите завършиха обрата. Максим де Каупер оформи крайния резултат с шут от движение в наказателното поле.

На осминафиналите Брайтън ще срещне победителя от последния 1/16-финал между Манчестър Сити и Норич.