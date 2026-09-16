Временният треньор на ЦСКА Даниел Моралес похвали играчите си след победата с 2:0 над Локомотив София в отложен мач от шестия кръг на Първа лига. Победата е втора поредна под ръководството на бразилеца, който пое поста на мястото на Христо Янев.

„Характерът, който показват момчетата, се доближава до ДНК-то на ЦСКА. Добра победа, постигната със себераздаване. През второто полувреме стана по-тежко. Важно е, че тези момчета излязоха от ситуацията без да допуснат гол. С второто попадение всичко приключи. Днес имахме повече възможности през фланговете. В момента са важни трите точки", коментира Моралес.

„Работя в ЦСКА с голямо удоволствие. За мен е привилегия да водя отбора в тези мачове. Имахме един обяд, днес беше вечерята, а сега отиваме за десерт. Надявам се да се представим на добро ниво срещу Локо Пловдив и да зарадваме нашите фенове", каза още Моралес.