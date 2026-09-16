БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 02:42 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Чиликов се завръща на треньорския пост в Дунав (Русе)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

По-рано днес от клуба обявиха раздялата с Емануел Луканов.

Георги Чиликов се завръща на треньорския пост в Дунав (Русе)
Снимка: БТА
Слушай новината

Георги Чиликов отново ще бъде старши треньор на футболния Дунав (Русе), съобщи председателят на Управителния съвет на клуба Диян Димов. Той се завръща на поста след раздялата с Емануел Луканов, която бе обявена по-рано днес.

„В последните мачове отборът играеше добре, но резултатите ги нямаше. Това повлия и психологически на отбора и беше време да вземем някакво решение“, заяви Димов.

Той изрази благодарност към Луканов за работата му начело на отбора и го определи като голям професионалист.

„В този момент може би най-логичното беше да се стигне до завръщане на Чиликов в Дунав. Разговаряхме с него и стигнахме до разбирателство това да се случи“, каза още Диян Димов.

Чиликов пое Дунав за първи път през септември 2024 г. и за близо два сезона изведе русенския тим от 11-ото място във Втора лига до шампионската титла и промоция в елита. Под негово ръководство „драконите“ изиграха 64 мача, в които записаха 34 победи, 20 равенства и 10 загуби във втория ешелон, където отборът постигна и серия от 24 поредни мача без поражение.

След края на сезон 2025/2026 Чиликов и клубът се разделиха. Техническият директор на Дунав Светлин Симеонов заяви през юли, че ръководството е искало специалистът да продължи работата си, но Чиликов е предпочел да потърси ново професионално предизвикателство.

Емануел Луканов бе назначен начело на Дунав през лятото за завръщането на тима в Първа лига. В първите девет кръга русенци записаха една победа, едно равенство и седем загуби.

За Чиликов предстоящото завръщане ще бъде втори период начело на „драконите“. Като футболист той е играл за бургаските Черноморец и Нефтохимик, Левски (София), ЦСКА, Локомотив (Пловдив) и клубове в Португалия, Китай и Казахстан, бил е част и от националния отбор на България. Като треньор е бил в щабовете на Лудогорец (Разград), Иртиш (Павлодар), Берое (Стара Загора) и Арда (Кърджали), а е водил още Черноморец (Бургас), Спартак (Варна) и Спортист (Своге).

Предстои да бъде организирано официално представяне на Георги Чиликов и пресконференция с негово участие пред медиите, съобщи Диян Димов.

Следващият мач на Дунав в Първа лига е домакинство срещу тима Ботев (Враца) на 19 септември, събота, от 14:00 часа на Градския стадион в Русе. От футболния клуб уточниха, че вече са пуснати в продажба билетите са двубоя. Цената на пропуските за голямата централна трибуна с козирката е 12 евро, стандартният билет е 8 евро, а пенсионерите заплащат 4 евро. Деца до 16 години, както и притежателите на карти „Мултиспорт“ и „Мултиспорт Кидс“, ще влизат безплатно. Само билетите за деца за големия централен сектор с козирка, които са ограничен брой, са на цена 3 евро.

Свързани статии:

Дунав Русе и Емануел Луканов се разделиха по взаимно съгласие
Дунав Русе и Емануел Луканов се разделиха по взаимно съгласие
По-късно днес ще стане ясен новият старши треньор на "драконите".
Чете се за: 00:35 мин.
#ПФК Дунав Русе #Георги Чиликов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Български футбол

Събрани са средствата за изработването и поставянето на мемориален барелеф в Ловеч на Ферарио Спасов
Събрани са средствата за изработването и поставянето на мемориален барелеф в Ловеч на Ферарио Спасов
НСА ще приеме благотворителен футболен мач между лекари и ветерани на Левски НСА ще приеме благотворителен футболен мач между лекари и ветерани на Левски
Чете се за: 02:40 мин.
Дунав Русе и Емануел Луканов се разделиха по взаимно съгласие Дунав Русе и Емануел Луканов се разделиха по взаимно съгласие
Чете се за: 00:35 мин.
Футболният съдия Драгомир Драганов сложи край на кариерата си Футболният съдия Драгомир Драганов сложи край на кариерата си
Чете се за: 05:47 мин.
ЦСКА е задължен да подгони Левски в Първа лига с победа над Локомотив София ЦСКА е задължен да подгони Левски в Първа лига с победа над Локомотив София
Чете се за: 01:35 мин.
Томас Райс се доближава до подпис с Трабзонспор Томас Райс се доближава до подпис с Трабзонспор
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет":...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ