Георги Чиликов се завръща на треньорския пост в Дунав (Русе)

Георги Чиликов отново ще бъде старши треньор на футболния Дунав (Русе), съобщи председателят на Управителния съвет на клуба Диян Димов. Той се завръща на поста след раздялата с Емануел Луканов, която бе обявена по-рано днес.

„В последните мачове отборът играеше добре, но резултатите ги нямаше. Това повлия и психологически на отбора и беше време да вземем някакво решение“, заяви Димов.

Той изрази благодарност към Луканов за работата му начело на отбора и го определи като голям професионалист.

„В този момент може би най-логичното беше да се стигне до завръщане на Чиликов в Дунав. Разговаряхме с него и стигнахме до разбирателство това да се случи“, каза още Диян Димов.

Чиликов пое Дунав за първи път през септември 2024 г. и за близо два сезона изведе русенския тим от 11-ото място във Втора лига до шампионската титла и промоция в елита. Под негово ръководство „драконите“ изиграха 64 мача, в които записаха 34 победи, 20 равенства и 10 загуби във втория ешелон, където отборът постигна и серия от 24 поредни мача без поражение.

След края на сезон 2025/2026 Чиликов и клубът се разделиха. Техническият директор на Дунав Светлин Симеонов заяви през юли, че ръководството е искало специалистът да продължи работата си, но Чиликов е предпочел да потърси ново професионално предизвикателство.

Емануел Луканов бе назначен начело на Дунав през лятото за завръщането на тима в Първа лига. В първите девет кръга русенци записаха една победа, едно равенство и седем загуби.

За Чиликов предстоящото завръщане ще бъде втори период начело на „драконите“. Като футболист той е играл за бургаските Черноморец и Нефтохимик, Левски (София), ЦСКА, Локомотив (Пловдив) и клубове в Португалия, Китай и Казахстан, бил е част и от националния отбор на България. Като треньор е бил в щабовете на Лудогорец (Разград), Иртиш (Павлодар), Берое (Стара Загора) и Арда (Кърджали), а е водил още Черноморец (Бургас), Спартак (Варна) и Спортист (Своге).

Предстои да бъде организирано официално представяне на Георги Чиликов и пресконференция с негово участие пред медиите, съобщи Диян Димов.

Следващият мач на Дунав в Първа лига е домакинство срещу тима Ботев (Враца) на 19 септември, събота, от 14:00 часа на Градския стадион в Русе. От футболния клуб уточниха, че вече са пуснати в продажба билетите са двубоя. Цената на пропуските за голямата централна трибуна с козирката е 12 евро, стандартният билет е 8 евро, а пенсионерите заплащат 4 евро. Деца до 16 години, както и притежателите на карти „Мултиспорт“ и „Мултиспорт Кидс“, ще влизат безплатно. Само билетите за деца за големия централен сектор с козирка, които са ограничен брой, са на цена 3 евро.