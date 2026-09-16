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Събрани са средствата за изработването и поставянето на мемориален барелеф в Ловеч на Ферарио Спасов

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Спорт
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От фондация „Футболни ветерани Ловеч“ обявиха, че благотворителната кауза по време на звездния мач в памет на Ферарио Спасов е успешна.

Събрани са средствата за изработването и поставянето на мемориален барелеф в Ловеч на Ферарио Спасов
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Събрани са средствата за изработването и поставянето на мемориален барелеф в Ловеч на Ферарио Спасов, който загина при автомобилна катастрофа през ноември 2023 г. Това съобщиха на Фейсбук страницата си от фондация „Футболни ветерани Ловеч“.

Припомняме, че бе организиран благотворителен мач за набиране на средствата, който се игра на градския стадион в Ловеч и завърши с краен резултат 9:9. На терена излязоха футболни легенди от няколко поколения и играчи, пряко свързани с успешната кариера на Феро.

Един срещу друг на терена се изправиха отборите на съотборници на Феро от Осъм и Лекс и на шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал със състезателния им прогрес.

Срещата премина по правилата на минифутбола, а целта бе да се съберат средства за каузата чрез продажба на артикули и дарения. Организатор на събитието бе фондация „Футболни ветерани Ловеч“.

От фондацията обявиха, че благотворителната кауза по време на звездния мач в памет на Ферарио Спасов е успешна.

„Благодарение на Вас – феновете по трибуните, участниците в срещата и всички добри и съпричастните хора. В Ловеч има немалко богати бизнесмени, които сигурно безпроблемно щяха да платят барелефа. Ние от Фондацията обаче искахме това да стане по начин, който заслужава личност като Феро - на стадиона, с вълнуващ и атрактивен мач, с атмосфера и публика, със знакови имена от кариерата му като състезател и треньор“, допълват от Фондацията.

Те не посочват точната събрана сума, но според тях е предостатъчна за целта на кампанията.

„Всяко евро, събрано над нужната сума, ще бъде използвано пак само за добри дела - помощ към семейството му, към негови по-стари и нуждаещи се футболни колеги от града“, казват още от фондация „Футболни ветерани Ловеч“.

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#Благотворителен мач в памет на Ферарио Спасов #Ферарио Спасов

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