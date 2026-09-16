НСА ще приеме благотворителен футболен мач между лекари и ветерани на Левски

Централният стадион на Националната спортна академия „Васил Левски“ в София ще стане арена на благотворителна футболна среща между отборите на „Аджибадем Сити Клиник Болница Ортопедия“ и ветераните на Левски, съобщиха от НСА.

Двубоят под надслов „Здравето е екипна победа“ ще събере на 3 октомври лекари, членове на техните семейства и незабравими футболисти на сините. Средствата от билетите на стойност 10 евро ще бъдат използвани за закупуване на автоматичен външен дефибрилатор (AED), който ще бъде дарен на НСА. Дефибрилаторът може да помогне в най-важната първа минута при спешен случай.

Капитан на отбора на лекарите ще бъде д-р Бисер Бочев, ортопед-травматолог и началник на сектор „Артроскопии“ в болницата, който същевременно е и лекар на ПФК Левски. На терена ще бъде и синът му. Сред останалите участници ще са медицинският директор на болницата д-р Николай Тивчев и синът му, д-р Димитър Лашков, д-р Христо Христов и синът му, д-р Виктор Стаменов, д-р Георги Петков, д-р Пламен Велев, д-р Траян Нинов и д-р Кристина Цветкова – ортопед-травматолог, която ще е единствената жена на терена.

Сред ветераните на ПФК Левски, които ще играят в срещата, са звездите Елин Топузаков, Георги Сърмов, Владимир Гаджев, Милан Коприваров, Станислав Ангелов - Пелето, Димитър Телкийски - Мечо, Валери Божинов, Христо Йовов, Георги Чиликов, Емил Велев - Кокала и други емблематични имена от историята на клуба.

В мача ще се включат и членове на семействата на служители на болницата. Сред тях ще има деца на лекари и служители от различни звена, като най-малкият участник е на 5 години.

Вече стартира игра във Фейсбук страницата на „Аджибадем Сити Клиник Болница Ортопедия“, а по-късно това ще се случи и на страницата на ПФК Левски. Ще бъде избран един пациент на болницата, който ще се присъедини към лекарския отбор, както и един запалянко, който ще застане на вратата на отбора на ветераните на Левски.

Благотворителният мач ще се проведе на 3 октомври (събота) от 11.00 часа на Централния стадион на НСА.