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ЦСКА се справи с Локомотив София и излезе втори в Първа лига

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Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
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Победата бе седма за „червените“ от началото на сезона.

Ето'о ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА постигна втори пореден успех в Първа лига, след като се наложи с 2:0 при гостуването си на Локомотив София в отложен мач от шестия кръг. Победата бе седма за „червените“ от началото на сезона и ги изкачи на второто място във временното класиране. ЦСКА и Лудогорец имат по 23 точки, на две зад лидера Левски.

Локомотив София продължава да няма победа през сезона. След девет изиграни срещи „железничарите“ са предпоследни, 13-и, с четири точки.

ЦСКА започна по-активно и още в седмата минута Йоанис Питас отправи удар, който премина над вратата. Малко след това Мартин Величков се намеси при изстрел на Анжело Мартино, а Питас отново се озова на добра позиция, но загуби топката преди да стреля. Лео Перейра също пробва късмета си, но бе неточен.

Лапоухов пък трябваше да се намесва в 36-ата минута, когато Мохамед Медфай отправи удар от добра позиция. Само минута по-късно обаче гостите откриха резултата. Изстрел на Леандро Годой бе блокиран, но топката попадна у Джеймс Ето'о, който с удар от дистанция не остави шансове на Величков за 1:0.

„Червените“ излязоха на терена и с послание в подкрепа на старши треньора на Локомотив София Любослав Пенев, който се бори със заболяване.

След почивката домакините опитаха да стигнат до изравняване. Спас Делев отправи удар от разстояние в 66-ата минута, но защитник на ЦСКА блокира топката. Малко по-късно Делев отново стреля, този път Лапоухов спаси.

ЦСКА можеше да реши мача в 74-ата минута, но Макс Ебонг стреля с глава над вратата след корнер. В 82-ата минута и Стефано Сенси пропусна от близка дистанция.

Все пак вторият гол падна две минути по-късно. Джеймс Ето'о подаде към Жоел Цварц, а резервата на ЦСКА преодоля Мартин Величков и оформи крайното 2:0.

На 20 септември „червените“ ще гостуват на Локомотив Пловдив в следващия си мач от първенството. В същия ден Локомотив София ще гостува на Спартак Варна.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив София #ПФК ЦСКА София

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