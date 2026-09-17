НА ЖИВО: Парламентът решава за равенството между мъжете и жените в ръководствата

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Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете влизат за окончателно гласуване в пленарната зала на парламента.

С тях се цели въвеждане на равенство между мъжете и жените на ръководни постове, като промените се налагат заради европейски директиви. С текстовете се въвежда изискване нежният пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, със и без изпълнителни функции.

Депутатите ще разгледат и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за електронната идентификация.

#равенство между половете #гласуване #промени #Парламент

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