НА ЖИВО: Парламентът решава за равенството между мъжете и жените в ръководствата

Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете влизат за окончателно гласуване в пленарната зала на парламента.

С тях се цели въвеждане на равенство между мъжете и жените на ръководни постове, като промените се налагат заради европейски директиви. С текстовете се въвежда изискване нежният пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, със и без изпълнителни функции.

Депутатите ще разгледат и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за електронната идентификация.