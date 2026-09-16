Любо Пенев: Липсват ни точки, но и те ще дойдат

Наставникът Локомотив (София) Любослав Пенев коментира загубата с 0:2 от ЦСКА в отложен мач от Първа лига.

„Всички искаме да печелим точки. Ние играем силен футбол, в част от мачовете играем много добре и не заслужавахме да загубим. Днес играхме много добре, контролирахме ситуацията на терена. ЦСКА с един удар ни вкараха гол през първата част. През второто - идентична ситуация. Не успявахме да завършим атаките. Тези неща ще ги коригираме. В двете фази има тресчици, които трябва да изчистим. Това е сложен процес, не се отказваме, работим вече 3 месеца заедно. Отборът се адаптира, всеки един мач играем много добре, липсват точки, но и те ще дойдат. ЦСКА разполага с много силни футболисти. Вкараха по 4 гола – на шампиона, на Арда, който също е силен отбор“, коментира Пенев.

Той благодари на феновете на ЦСКА за подкрепата към него. Привържениците на "червените" издигнаха хореография в чест на своя любимец, който се бори с онкологично заболяване.