Любо Пенев: Липсват ни точки, но и те ще дойдат

Наставникът Локомотив (София) говори пред медиите след загубата от ЦСКА.
Наставникът Локомотив (София) Любослав Пенев коментира загубата с 0:2 от ЦСКА в отложен мач от Първа лига.
„Всички искаме да печелим точки. Ние играем силен футбол, в част от мачовете играем много добре и не заслужавахме да загубим. Днес играхме много добре, контролирахме ситуацията на терена. ЦСКА с един удар ни вкараха гол през първата част. През второто - идентична ситуация. Не успявахме да завършим атаките. Тези неща ще ги коригираме. В двете фази има тресчици, които трябва да изчистим. Това е сложен процес, не се отказваме, работим вече 3 месеца заедно. Отборът се адаптира, всеки един мач играем много добре, липсват точки, но и те ще дойдат. ЦСКА разполага с много силни футболисти. Вкараха по 4 гола – на шампиона, на Арда, който също е силен отбор“, коментира Пенев.
Той благодари на феновете на ЦСКА за подкрепата към него. Привържениците на "червените" издигнаха хореография в чест на своя любимец, който се бори с онкологично заболяване.
„Искам да похваля феновете на ЦСКА за тази подкрепа. Искам да благодаря и на нашите привърженици, защото бяха с нас. Нашите играчи имат нужда от тези фенове. Много емоционален момент за мен. Аз съм от дете в ЦСКА. Минал съм всички гарнитури, а после бях в чужбина. Аз съм си от ЦСКА, но не винаги можем да работим в ЦСКА. Така стана и с други треньори. Аз съм доволен от това, което имам в Локомотив София и от подкрепата от ръководството", каза още Любослав Пенев.