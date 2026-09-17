Юрген Клоп избра 44 футболисти за първия си състав начело на Германия

Селекционерът на германския национален отбор Юрген Клоп повика 44 футболисти за първия си състав за предстоящите двубои от Лигата на нациите на УЕФА.

Бившият наставник на Ливърпул и Борусия Дортмунд ще раздели групата на две половини - първата ще вземе участие в гостуването на Нидерландия и домакинството на Гърция, докато другата ще играе срещу Сърбия у дома и като гост на Гърция. Звездите на тима Флориан Вирц и Кай Хаверц вероятно ще запишат минути само в две от срещите, тъй като Клоп ще се стреми да даде шанс на нови играчи и да намали натоварването върху най-важните си състезатели.

С това продължава нестандартното начало на периода на специалиста начело на Бундестима, след като още на първата си пресконференция заплаши, че може да подаде оставка, ако бъде обект на твърде сериозни критики.

Съставът на Юрген Клоп включва 11 дебютанти, включително халфа на новака в германския елит Елферсберг - Феликс Кайдел и нападателя на Айнтрахт Франкфурт Юнес Ебнуталиб, които имат само няколко двубоя в Бундеслигата.

Единственото ограничение в Лигата на нациите на УЕФА е, че в полунощ преди двубоите трябва да бъде обявен списък от 23 футболисти, но между отделните мачове съставите могат да бъдат променяни.

Голямата изненада е, че звездата на Германия на Световното първенство през лятото Дениз Ундав, който отбеляза три гола и даде две асистенции, не е част от селекцията на Клоп, като същото важи и за крилото Лерой Сане.