Интер загуби Джон Стоунс за дербито с Рома

Изследванията на Джон Стоунс са потвърдили наличието на мускулно увреждане, съобщава Goal.com.

Английският защитник на Интер получи травма в лявото бедро по време на двубоя с Удинезе. Заради сериозната история на футболиста с контузии в клуба са предприели всички необходими предпазни мерки и са очаквали с тревога резултатите от медицинските тестове.

Днешните изследвания са изключили тежко мускулно разкъсване, но са потвърдили наличието на проблем. Състоянието на Стоунс ще бъде следено внимателно, като той ще премине нова оценка след паузата за националните отбори.

Травмата със сигурност ще извади бранителя от предстоящото дерби на върха в Серия А срещу Рома. Интер на Кристиан Киву гостува на тима на Джан Пиеро Гасперини на „Олимпико“ в събота.

В Милано се надяват Стоунс да се възстанови навреме за домакинството на Парма. Двубоят е насрочен за 10 октомври на „Сан Сиро“, а паузата за националните отбори ще даде допълнително време за възстановяването му.