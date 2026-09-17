Зидан извика вратаря на Комо в националния на Франция

Вратарят на Комо Жан Бютез, ще бъде част от разширения състав на новия селекционер на Франция Зинедин Зидан. Пълният състав на "петлите" ще бъде обявен утре в 19:00 часа българско време.

Дебютът на Зидан начело на Франция е чакан с огромен интерес, като бившият треньор на Реал Мадрид отказа много оферти през последните години, за да работи именно с тима на Франция, с който самият той стана световен шампион през 1998 година.

По-рано изтекоха имената на голмайстора на Рен Естебан Лепол, офанзивния халф на ФК Париж Пабло Пажис, както и защитника на Ланс Исмаело Ганиу, които никога не са били викани в националния отбор, а сега са част от големия списък на Зидан, който е решен да обнови тима, който отпадна на полуфиналите на Световното първенство.