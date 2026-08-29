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"Трибуна Сектор Г“ с остра позиция след отпадането на ЦСКА от Лига Европа

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Спорт
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Организираните привърженици на "червените“ изразиха разочарованието си от представянето срещу ОФИ Крит и настояха отговорните фактори в клуба да предприемат незабавни мерки

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Снимка: Startphoto.bg
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"Трибуна Сектор Г“ излезе с остра позиция след отпадането на ЦСКА от Лига Европа. "Червените“ приключиха европейското си участие след две поражения от ОФИ Крит в плейофната фаза и общ резултат 0:5 – 0:3 в Гърция и 0:2 на Националния стадион "Васил Левски“.

Организираните привърженици изчакаха няколко дни след реванша, преди да коментират представянето на отбора, като започнаха позицията си с благодарност към всички фенове, които са подкрепили ЦСКА въпреки тежкото поражение в първата среща.

"На първо място благодарим на всички по трибуните, загърбили резултата от първия мач и дошли да подкрепят любимия отбор – вие сте сърцето и душата на този клуб“, написаха от „Трибуна Сектор Г“.

Според феновете армейската общност е демонстрирала през последния месец силата на своята подкрепа, но тя не е получила необходимия отговор от футболистите на терена. Те определиха представянето на ЦСКА в последните двубои като "безидейно и бездушно“.

Привържениците акцентираха най-вече върху атмосферата по трибуните в реванша с ОФИ. Въпреки пасива от три попадения след първата среща, феновете изпълниха Националния стадион с надежда за обрат, но останаха силно разочаровани от видяното на терена.

"Време е да стане кристално ясно, че в ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол“, се казва още в позицията.

От "Трибуна Сектор Г“ отново изразиха и критичното си отношение към старши треньора, като подчертаха, че мнението им за него не се е променило.

"Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Или да понесат последствия за действията си“, категорични са организираните фенове.

Позицията завършва с послание към ръководството и спортно-техническия щаб, че според привържениците ЦСКА не е място за експерименти и продължително изчакване на резултати.

"Въпреки че първият учебен ден наближава, ЦСКА е всичко друго, но не и училище“, завършват от „Трибуна Сектор Г“.

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#Националния стадион "Васил Левски" #Трибуна Сектор "Г" #ПФК ЦСКА София

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