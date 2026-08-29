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Залцбург е първият съперник на Левски в Лига Европа

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Гостуването на Милан в София е през януари

Левски, стартов състав за мача с АЕК
Снимка: Startphoto.bg
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Българският шампион Левски ще започне участието си в основната групова фаза на турнира Лига Европа с домакинство на австрийския гранд Залцбург на 17-и септември, след което за „сините“ предстоят две гостувания. През октомври тимът на треньора Хулио Веласкес ще пътува до НЕК Неймеген на 15-и и на Виктория Пилзен на 22-и.

Левски влиза в месец ноември с домакински мач на Ягелония на 5-и, след което гостува на 26-и в Марсилия на Олимпик. През декември Левски приема норвежкия Лилестрьом.

Новата 2027-а година е оставила истински десерт за „сините“ фенове, тъй като на 21-и януари в София ще гостува Милан, а на 28-и е последната среща като гост на английския Съндърланд.

Основната фаза на турнира Лига Европа се състои от 36 отбора, като всеки от тях играе по осем мача – четири като домакин и четири като гост, а след това се прави класиране. Първите осем отбора отиват на осминафиналите, тези от 9-о до 24-о място играят допълнителен елиминационен етап, а останалите отпадат.

Програма на Левски за основната фаза на турнира Лига Европа:

ФК Залцбург на 17.09 | 19:45 - домакини
НЕК Неймеген на 15.10 | 22:00 - гости
Виктория Пилзен на 22.10 | 22:00 - гости
Ягелония на 05.11 | 19:45 - домакини
Олимпик Марсилия на 26.11 | 19:45 - гости
Лилестрьом на 10.12 | 22:00 - домакини
Милан на 21.01 | 22:00 - домакини
Съндърланд на 28.01 | 22:00 - гости

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Залцбург

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