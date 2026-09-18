Феновете на Локомотив Пловдив бойкотират дербито с ЦСКА в знак на протест срещу Христо Крушарски

Локомотив Пловдив ще остане без организираната подкрепа на своите привърженици от трибуните за предстоящото домакинство срещу ЦСКА. Фенклубът на "черно-белите“ обяви бойкот на неделния двубой като следваща стъпка от протестните действия срещу собственика на клуба Христо Крушарски.

Напрежението между част от привържениците и ръководството продължава, след като още при предишното домакинство срещу Черно море феновете оставиха Трибуна "Бесика“ празна. Сега протестът ще обхване и срещата с ЦСКА, като призивът е привържениците изобщо да не купуват билети.

"Време е нашия протест да премине отвъд думите. За това на следващия мач срещу отбора на ЦСКА ние ще оставим стадиона празен. На този етап няма да предприемаме действия, които пряко да водят до вреди за клуба, но няма и да финансираме некадърното управление на Христо Крушарски“, се казва в позицията на фенклуба.

Привържениците отправиха критики към начина, по който се управлява Локомотив, като посочиха проблеми както около изграждането и стопанисването на стадиона, така и по отношение на първия отбор.

Феновете уточниха, че въпреки бойкота няма да отсъстват напълно от "Лаута“. Те планират да се съберат пред стадиона по време на мача, но няма да влизат на трибуните.

"Призоваваме всички локомотивци да не закупуват билети за този мач. Ние ще бъдем там, пред стадиона заради клубната емблема и цветове“, допълват от фенклуба.

Позицията завършва с послание, че за привържениците клубът стои над хората, които го управляват: "Локомотив е повече от всеки собственик, ръководител, треньор или футболист. Локомотив е повече от Христо Крушарски. Хората се сменят. Локомотив остава.“

Фенклубът приключва обръщението си с категоричния призив "Крушарски ВЪН!“.