В Септември недоволни от съдийството в мача с Ботев

Един от помощник-треньорите на Септември (София) Педро Оливейра коментира поражението с 0:3 от Ботев (Пловдив) в 10-ия кръг на Първа лига заради наказание на старшията Симао Фрейташ.

„Мисля, че до червения картон на нашия футболист играхме добре. През първото полувреме двата шанса, които Ботев създаде, дойдоха от наши грешки. През първата част имахме и някои ситуации, които пропуснахме. Трябваше да бъде показан червен картон и за съперника, а аз не мога да разбера и различния критерий от реферите в някои моменти. Срещу нас се показват червени картони, а на конкурентите – жълти. И не е много честно. Но съм доволен от представянето на играчите, бориха се до 70-ата минута. След това изпаднахме в лошо състояние. Червеният картон наклони везните. Когато бяхме 11 на 11, Ботев не създаваше опасни ситуации, а просто се възползваше от наши грешки. Така че се справяхме отлично до този момент", каза младият португалски специалист.