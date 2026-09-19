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Арда и Черно море си размениха по гол и поделиха точките

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Спорт
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Мачът в Кърджали завърши 1:1.

Арда – Черно море
Снимка: Startphoto.bg
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Арда (Кърджали) и Черно море завършиха 1:1 в двубой от 10-ия кръг на Първа лига. Двата отбора за пореден път не успяха да излъчат победител, като вече имат 12 равенства в общо 17 срещи помежду си на ниво елитен български футбол.

След спечелената точка Арда се изкачи на петото място във временното класиране, докато Черно море остава в зоната на последните три отбора с актив от шест точки.

Първото полувреме предложи малко футболни емоции, като двата тима се неутрализираха основно с позиционна игра в средата на терена. Единствената по-сериозна възможност дойде в 22-рата минута, когато Преслав Бачев получи пространство и отправи удар, но Дамян Христов бе на мястото си и спаси.

След почивката срещата стана по-динамична. В 70-ата минута Георги Лазаров откри резултата, след като засече от задната греда центриране отляво. Арда реагира бързо и в 74-ата минута възстанови равенството. Антонио Вутов изпревари защитата на гостите при изпълнение на фаул от Велковски и от близка дистанция не остави шанс на Христов.

В заключителните минути Арда потърси победата и създаде напрежение пред вратата на Черно море. Две центрирания на Светослав Ковачев обаче не бяха оползотворени от Лъчезар Котев и Виктор Любенов.

В добавеното време варненци останаха с човек по-малко, след като Живко Атанасов получи директен червен картон. Домакините имаха и претенции за дузпа за игра с ръка на Георги Венциславов, но реферът Георги Кабаков не посочи бялата точка.

В крайна сметка двата тима отново не успяха да се победят и си поделиха точките.

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