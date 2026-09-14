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Каляри отрече обвиненията към Даниел Малдини

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Спорт
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От клуба заявиха, че халфът не се е провалил на тестовете за алкохол и наркотици.

Каляри отрече обвиненията към Даниел Малдини
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Каляри отрича съобщенията, че халфът Даниел Малдини е провалил тестовете за алкохол и наркотици след автомобилна катастрофа в Милано. Всички проведени проби са дали отрицателни резултати, се казва в изявление на клуба, цитирано от Football Italia.

„Футболен клуб Каляри обявява, че след съобщения в италианските медии през последните часове, че Даниел Малдини е преминал токсикологични тестове, всички проведени тестове са дали отрицателни резултати. Играчът ще се присъедини към отбора този следобед, когато тренировките се възобновят преди предстоящия мач“, се казва в изявление на клуба.

По-рано италианските медии съобщиха, че Малдини е дал положителна проба за алкохол след автомобилна катастрофа в Милано. Футболистът е получил леки наранявания. Той отбеляза победния гол срещу Аталанта - 2:1.

Каляри ще изиграе следващия си мач от Серия А на 19 септември като гост на Удинезе.

Даниел Малдини е син на бившия защитник и капитан на Милан Паоло Малдини. 24-годишният играч се присъедини към Каляри под наем от Аталанта през лятото. През този сезон той е отбелязал два гола в четири мача от Серия А.

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#Даниел Малдини #ФК Каляри

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