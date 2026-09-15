Луис де ла Фуенте е на прага на подновяване на договора си като селекционер на Испания

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е на прага на подновяване на договора си с Ла Роха.

Почти два месеца след победата на испанския национален отбор на световното първенство срещу Аржентина (1:0), 65-годишният треньор е близо до удължаване на договора си до 2030 г., според The ​​Athletic. Настоящият му контракт е до края на Евро 2028.

Той беше назначен начело на тима през декември 2022 г., когато наследи Луис Енрике след разочароващото представяне на Мондиала в Катар. Тогава Испания загуби от Мароко в драматичен осминафинален сблъсък.

В рамките на три години и половина бившият треньор на испанския отбор до 21 години спечели Лигата на нациите (2023), европейското първенство (2024), а сега и световното първенство. Той също така наложи в състава новото златно поколение на Испания - Ламин Ямал, Пау Кубарси, Нико Уилямс и Фермин Лопес.

Удължаване на договора до следващото световно първенство през 2030 г., на което Испания е сред съдомакините, би било подобаваща награда за работата на специалиста.

Луис де ла Фуенте е сред петимата финалисти за наградата „Треньор на годината“ на предстоящата церемония по връчване на „Златната топка“ на 26 октомври, която ще се проведе за първи път в Лондон.