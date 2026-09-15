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Напрежение в отбора на Франция заради изказване на Мбапе

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Нападателят на Реал Мадрид се прицели в „Златната топка“ въпреки нулевия сезон.

усман дембеле защити килиан мбапе критиките несправедливи
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Бившият френски национал Жером Ротен твърди, че последните изказвания на Килиан Мбапе относно шансовете му да спечели „Златната топка“ отново са породили напрежение в съблекалнята на Франция.

Според Ротен част от футболистите на „петлите“ не разбират позицията на звездата на Реал Мадрид и са по-близки до Усман Дембеле, който също е сред фаворитите за престижното индивидуално отличие.

„Чувствата, които изпитвахме по време на Световното първенство, днес са още по-очевидни. Много играчи бяха раздразнени от поведението и изказванията на Килиан. Това е реалността. Той отблъсна много хора в националния отбор“, коментира Ротен.

Световното първенство се разви така, както се разви. Фактът, че Килиан стана голмайстор и демонстрира отлично поведение, донякъде смекчи критиките към него вътре в отбора. Но подобни изказвания могат да му навредят.

До мен достига информация, че много от играчите на Франция отново не разбират част от изказванията му. Те са по-скоро на страната на Усман Дембеле, отколкото на Мбапе. А това е един и същ отбор, но очевидно в момента има два лагера.

Усман допринася много повече за сплотяването на тима от Килиан и често играе ролята на буфер между някои от футболистите на Франция. Ще ми бъде много интересно да видя ръкостискането между Усман и Килиан по време на следващата пауза за националните отбори. Мисля, че стените малко ще се разтресат“, заяви Ротен пред RMC Sport.

#национален отбор на Франция по футбол # Килиан Мбапе #Усман Дембеле

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