България U16 започна подготовка за две контроли срещу Литва

Националният отбор на България по футбол за юноши до 16 години започна поредния си подготвителен лагер. Младите национали се събраха преди предстоящото пътуване до Литва, където ще изиграят две приятелски срещи срещу връстниците си от домакините.

За лагера са повикани общо 20 футболисти от девет български клуба. Представители в националната селекция имат Ботев Пловдив, Левски, Локомотив Пловдив, Лудогорец, Национал, Септември, Славия, ЦСКА и ЦСКА 1948.

Подготовката на българския тим ще продължи през уикенда, а в понеделник националите ще отпътуват за Литва.

Първата проверка между Литва U16 и България U16 е насрочена за 15 септември от 17:00 часа.

Двата отбора ще се срещнат отново два дни по-късно. Втората контрола ще бъде на 17 септември от 13:00 часа.

Двубоите са част от подготовката и развитието на футболистите от тази възрастова група, като ще дадат възможност на националния щаб да проследи представянето им в международни срещи.







