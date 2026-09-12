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България U16 започна подготовка за две контроли срещу Литва

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Спорт
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Селекцията на "лъвчетата“ включва 20 футболисти от девет клуба, а двете проверки ще се проведат на 15 и 17 септември

България U16 започна подготовка за две контроли срещу Литва
Снимка: БФС
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Националният отбор на България по футбол за юноши до 16 години започна поредния си подготвителен лагер. Младите национали се събраха преди предстоящото пътуване до Литва, където ще изиграят две приятелски срещи срещу връстниците си от домакините.

За лагера са повикани общо 20 футболисти от девет български клуба. Представители в националната селекция имат Ботев Пловдив, Левски, Локомотив Пловдив, Лудогорец, Национал, Септември, Славия, ЦСКА и ЦСКА 1948.

Подготовката на българския тим ще продължи през уикенда, а в понеделник националите ще отпътуват за Литва.

Първата проверка между Литва U16 и България U16 е насрочена за 15 септември от 17:00 часа.

Двата отбора ще се срещнат отново два дни по-късно. Втората контрола ще бъде на 17 септември от 13:00 часа.

Двубоите са част от подготовката и развитието на футболистите от тази възрастова група, като ще дадат възможност на националния щаб да проследи представянето им в международни срещи.



#Национален отбор на Литва по футбол за юноши до 16 години #Национален отбор на България по футбол за юноши до 16 години

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