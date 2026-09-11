Шалке пречупи Унион в Берлин и отпразнува първата си победа след завръщането в Бундеслигата

Шалке 04 постигна първата си победа след завръщането в Бундеслигата. "Кралскосините“ надвиха Унион Берлин с 3:1 като гости в откриващия двубой от третия кръг, в който домакините върнаха интригата дълбоко в добавеното време, но не успяха да стигнат до равенството.

Двата отбора влязоха в срещата без победа от началото на сезона. Унион пристигна след тежкото 0:4 срещу Байер Леверкузен, докато новакът Шалке беше вдъхновен от равенството 0:0 срещу Байерн Мюнхен седмица по-рано.

Гостите започнаха по-убедително и още в 10-ата минута Кенан Караман отправи опасен удар малко над вратата. Постепенно Шалке започна да намира свободни пространства при преходите си, а в 20-ата минута Адил Аушиш принуди Фредерик Рьонов да избива над напречната греда.

Натискът даде резултат в 25-ата минута. Кайс Руис-Ел Фаузи проби отдясно и центрира, а след неуспешна намеса на Леополд Кверфелд топката достигна до Робин Госенс. Бившият футболист на Унион завърши от воле, а кълбото се отби от вътрешната страна на гредата и влезе във вратата за 0:1. Госенс не отпразнува попадението срещу бившия си клуб. Това беше и първият гол на Шалке в Бундеслигата след завръщането му в елита.

"Кралскосините“ можеха да увеличат преднината си още преди почивката. В 33-ата минута Аушиш преодоля Рьонов, но Том Роте изчисти топката непосредствено пред голлинията. Само две минути по-късно вратарят на Унион направи великолепно спасяване срещу Джуниър Адаму.

Така Шалке се прибра на почивката с минимален, но заслужен аванс. Гостите бяха агресивни и организирани без топка и значително по-опасни при контраатаките, докато Унион трудно намираше път през добре подредената защита на съперника.

Само секунди след подновяването на играта гостите нанесоха втори удар. Аушиш комбинира с Адаму и с мощен изстрел от около 13 метра, подпомогнат от напречната греда, прати топката зад Рьонов. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след продължителна ВАР проверка решението беше променено и Шалке поведе с 2:0. За Аушиш това беше първи гол в Бундеслигата.

Унион реагира и постепенно изигра най-силния си период. В 54-ата минута Лорис Кариус трябваше да се намесва, а минута по-късно Роте беше много близо до намаляването на резултата, но ударът му с глава от около четири метра срещна напречната греда.

Двубоят беше прекъснат за близо девет минути заради проблем на главния съдия Тимо Герах. Той получи травма в десния прасец и не успя да продължи, а мястото му беше заето от Ярно Винефелд, за когото това се превърна в дебют като главен арбитър в Бундеслигата.

След подновяването на играта берлинчани продължиха да търсят попадение. Кариус спаси опасен удар на Роте в 75-ата минута, а малко по-късно отрази и далечен шут на Тим Скарке. Шалке също имаше отлична възможност да реши всичко, но Адаму не успя да преодолее Рьонов от непосредствена близост.

В 87-ата минута Унион беше на сантиметри от гола. Марин Любичич стреля атрактивно от движение, но топката срещна десния страничен стълб. Заради продължителното прекъсване през втората част бяха дадени цели 12 минути добавено време.

Драмата тепърва предстоеше. В 96-ата минута Тим Скарке, който в миналото носеше екипа на Шалке, върна Унион в мача. След подаване към Том Роте той отклони с глава към Скарке, който с акробатичен удар от близка дистанция прати топката под напречната греда за 1:2.

Само две минути по-късно домакините бяха на крачка от сензационно изравняване. След разбъркване в наказателното поле Скарке получи възможност от около шест метра, но Кариус спаси Шалке с ключова намеса.

Унион хвърли всичко напред, но това отвори пространства за последна контраатака на гостите. В 103-ата минута Шалке сложи точка на спора. След добра работа на Ао Танака и Ел Фаузи топката достигна до Яник Бахман, който изведе Хи-Чан Хуан отдясно. Кореецът подаде ниско към Максимилиан Вьобер, а защитникът завърши от около девет метра за крайното 3:1.

Така Шалке дочака първата си победа след завръщането в германския елит и продължи положителната серия след равенството срещу Байерн. Унион пък остана без успех след първите три кръга, въпреки силния финален натиск и двете греди през второто полувреме.