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Хари Кейн за "Златната топка“: Горд съм, но всичко е в ръцете на гласуващите

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Спорт
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Нападателят на Байерн Мюнхен е сред претендентите за отличието след забележителен сезон със 73 гола и три спечелени трофея в Германия

Хари Кейн за "Златната топка“: Горд съм, но всичко е в ръцете на гласуващите
Снимка: БГНЕС
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Звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн не скри гордостта си от номинацията за "Златната топка“, но подчерта, че крайният резултат вече не зависи от него. Английският национал е сред претендентите за престижното индивидуално отличие след впечатляващ сезон с баварския гранд.

Кейн изпрати кампания, в която реализира 73 гола и помогна на Байерн да спечели всички три възможни трофея на германска сцена - Бундеслигата, Купата на Германия и Суперкупата на страната. Единственото голямо разочарование за тима остана Шампионската лига, където мюнхенци не успяха да стигнат до трофея.

"Горд съм, че съм номиниран заедно с моите съотборници. Спечелихме и трите трофея в Германия и съвсем малко не ни достигна в Шампионската лига“, заяви капитанът на Англия.

Нападателят е доволен и от собственото си представяне, но е наясно, че след обявяването на номинациите няма как да повлияе върху избора на победителя.

"Всичко вече е извън моите ръце и зависи от гласуващите. За мен лично това беше специален сезон, но единственото, което мога да направя сега, е да се концентрирам върху настоящия“, добави Кейн.

Силните индивидуални показатели и спечелените отличия поставят голмайстора на Байерн сред кандидатите за най-престижната индивидуална награда във футбола.

Церемонията по връчването на „Златната топка“ е насрочена за 26 октомври, когато ще стане ясно дали изключителният сезон на Хари Кейн ще му донесе и най-голямото индивидуално признание в кариерата.

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#Златната топка 2026 #Хари Кейн

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