Джани Инфантино потвърди, че ще се бори за нов мандат начело на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди намерението си да се кандидатира за нов мандат начело на световната футболна централа. Следващите президентски избори на организацията ще се проведат през март 2027 година в Мароко.

56-годишният швейцарец разкри и основното послание, с което ще влезе в предстоящата кампания.

"Моят слоган е прост: "Футболът принадлежи на всички, навсякъде по света“. Искаме да дадем възможност на всеки да мечтае, да участва, да намалим разликата между най-големите и всички останали. И това ще продължа да правя“, заяви Инфантино.

Той ръководи ФИФА от февруари 2016 година, но намерението му да остане на поста идва в период на сериозно напрежение между световната централа и част от водещите континентални футболни организации.

През юли Инфантино предизвика сериозни реакции с плановете за създаването на FIFA Forward Enterprise – компания, която трябваше да управлява основните мъжки и женски турнири на ФИФА. Според организацията проектът е имал потенциал да привлече 4,2 милиарда долара.

Инициативата обаче срещна сериозна съпротива. УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатската футболна конфедерация и КОНМЕБОЛ се обявиха против предложението, след което Инфантино се отказа от реализирането му.

Напрежението не приключи с оттеглянето на проекта. УЕФА впоследствие обяви загуба на доверие в президента на ФИФА, а редица европейски национални федерации също оттеглиха подкрепата си за него.

Така Инфантино ще влезе в битката за нов мандат в значително по-различна политическа обстановка във футбола, а изборите в Мароко през март 2027 година ще определят дали започналото през 2016-а негово управление на ФИФА ще продължи.