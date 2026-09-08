Усман Дембеле, Хари Кейн и Килиан Мбапе попаднаха в списъка с 30 номинирани за „Златната топка“

Миналогодишният носител на отличието Усман Дембеле, Хари Кейн и Килиан Мбапе са сред основните претенденти за „Златната топка“ при мъжете за 2026 година, пише агенция АР.

Имената на 30-те номинирани футболисти при мъжете и 30-те номинирани при жените бяха разкрити от списание France Football днес, като победителите ще бъдат обявени на церемония в Лондон на 26 октомври.

В конкуренцията при дамите двукратната победителка Алексия Путеяс, Ева Пайор и Мелчи Дюморне са сред фаворитите да наследят Айтана Бонмати. Носителката на наградата в последните три години Бонмати не попадна в съкратения списък на номинираните, след като пропусна по-голямата част от сезона поради контузия. Тя се завърна в игра в края на триумфалния сезон на Барселона, който включваше и още една титла в Шампионската лига.

Дембеле и Мбапе играха за националния тим на Франция на световното първенство това лято, където отборът им загуби от бъдещия шампион Испания на полуфиналите. Мбапе влезе в историята, изпреварвайки Лионел Меси в класацията за най-много голове на световни първенства (22), а след като спечели втори пореден трофей в Шампионската лига с Пари Сен Жермен, Дембеле има шанс да запази „Златната топка“.

Кейн направи един от най-добрите сезони в кариерата си, отбелязвайки 73 гола за клуба си и националния тим на Англия, като спечели Бундеслигата с Байерн Мюнхен. Нападателят също така изведе Англия до третото място на Мондиал 2026. 39-годишният Меси, който има рекордните осем отличия „Златна топка“, намери място в списъка, след като изведе Аржентина до финала на световното първенство и спечели Мейджър Лийг Сокър с Интер Маями.

В интервю за France Football, Дембеле заяви, че очаква наградата да остане в ПСЖ. Помолен да назове своите трима фаворити в произволен ред, той посочи съотборника си Хвича Кварацхелия, Хари Кейн и Мбапе. Усман Дембеле спомена също Майкъл Олисе, Ламин Ямал, Фабиан Руис и Уилян Пачо, но не включи себе си.

„Мисля, че отличието ще остане в ръцете на футболист на Пари Сен Жермен“, добави той.

Церемонията по връчването на „Златната топка“ тази година се премества от традиционния си парижки дом в Лондон, за да отбележи 70-годишнината от първата награда, спечелена от великия английски футболист Стенли Матюс.

Призът „Златната топка“ е създаден от France Football и се връчва от 1956 година за мъже, а от 2018-а за жени. За нея гласуват журналисти от първите 100 държави в класацията на ФИФА за наградата при мъжете и първите 50 държави в класацията на ФИФА за тази при жените.