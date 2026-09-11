Шаби Алонсо поиска повече баланс от Челси въпреки головата мощ

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо призна, че подобряването на представянето в защита е една от основните задачи пред отбора в началото на сезона. Лондончани демонстрират сериозна резултатност, но испанският специалист настоява за повече баланс между двете фази на играта.

"Сините“ имат осем отбелязани попадения във Висшата лига и заедно с Брайтън са най-резултатният отбор в първенството до момента. Проблемите в отбрана обаче отново излязоха на преден план през седмицата, когато Челси допусна два ранни гола срещу Лийдс за Купата на Лигата, преди да осъществи впечатляващ обрат и да спечели с 6:3.

"Искаме да бъдем по-конкурентоспособни. Хубаво е, че сме силни в атака, но и в защита има възможност за подобрение. Чувстваме се солидни и силни, но ни трябва повече баланс. Не искаме да допускаме толкова много попадения“, заяви Алонсо.

Испанецът подчерта, че отговорността за представянето в дефанзивен план не пада единствено върху защитниците, а трябва да бъде споделена от целия състав.

"Това е работа на всички – от нападателите до вратаря. Все още сме в началните етапи на първенството и има да развиваме още доста неща“, добави наставникът.

Алонсо говори и за адаптацията си към живота в Челси, като призна, че вече се чувства комфортно в клуба.

"Хубавото е, че тук наистина се чувствам като у дома“, каза още испанският специалист.

Междувременно Челси продължава да работи и по дългосрочното изграждане на състава, след като Педро Нето подписа нов договор с клуба до лятото на 2032 година.

Лондончани заемат четвъртото място във Висшата лига с шест точки. Следващото им изпитание е на 12 септември, когато приемат Хъл Сити и ще опитат да съчетаят резултатната си игра в атака с по-голяма сигурност пред собствената врата.