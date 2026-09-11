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Франко Мастантуоно избухна с хеттрик и изведе Фиорентина до първа победа за сезона

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Спорт
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19-годишният аржентинец отбеляза първите си три гола в Серия А при успеха с 4:2 над Венеция в повторния дебют на Паоло Ваноли начело на "виолетовите“

Франко Мастантуоно избухна с хеттрик и изведе Фиорентина до първа победа за сезона
Снимка: БГНЕС
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Фиорентина сложи край на кошмарния си старт в Серия А и записа първата си победа за сезона. "Виолетовите“ спечелиха с 4:2 при гостуването на Венеция в двубой от четвъртия кръг, а големият герой беше 19-годишният Франко Мастантуоно, който реализира хеттрик.

Срещата отбеляза повторния дебют на Паоло Ваноли начело на Фиорентина. Специалистът се завърна на поста след раздялата с Фабио Гросо, под чието ръководство тимът записа най-слабия си старт на сезон в Серия А от 30-те години на миналия век.

Ваноли направи пет промени сред полевите футболисти в сравнение със загубата от Торино, а Бето получи възможност да запише първия си мач като титуляр след летния трансфер от Евертън.

Фиорентина започна по-активно и още във 2-рата минута Мастантуоно принуди вратаря на домакините Филип Станкович да се намесва. Бето също тества стража на Венеция, а Алекс Хименес и Шер Ндур опитаха удари в началния период.

Въпреки натиска на гостите, Венеция поведе в 22-рата минута. Рекордната покупка на клуба Акор Адамс получи подаване от Джанлука Бузио отдясно и с прецизен удар от движение изпрати топката в далечния ъгъл. Това беше първото попадение на нападателя в Серия А.

Отговорът на Фиорентина обаче беше впечатляващ. Само седем минути по-късно Мастантуоно получи топката отдясно, навлезе към центъра и с левия крак стреля от границата на наказателното поле в близкия ъгъл за 1:1. С попадението преотстъпеният от Реал Мадрид талант откри головата си сметка в италианския елит.

Аржентинецът дори не остави време на домакините да се съвземат. Около минута по-късно Венеция загуби топката след подновяването на играта, Риджесиано Хапс се подхлъзна в неподходящ момент, а Бето подаде към Мастантуоно. 19-годишният футболист отново стреля с левия крак от границата на наказателното поле и с помощта на далечната греда направи 2:1 за Фиорентина.

След почивката ролите се размениха и Венеция започна значително по-агресивно. Домакините притиснаха съперника в първия четвърт час, а Йон Йебоа и Тобиас Хелгасон имаха възможности да възстановят равенството.

Тъкмо когато Фиорентина изглеждаше най-уязвима, резервата Матео Пелегрино нанесе третия удар. Нападателят, който се появи на терена в 60-ата минута вместо Бето, получи подаване от Николо Фаджоли при бърза контраатака. Пелегрино преодоля голяма част от половината на домакините и в 66-ата минута прокара топката покрай Станкович за 3:1.

Венеция не се отказа и продължи да търси път обратно в срещата, но в заключителните минути Мастантуоно окончателно реши двубоя.

В 84-тата минута Ндур прехвърли последната линия на защитата, а аржентинецът се измъкна зад нея. Първият му опит да прехвърли Станкович беше спрян от вратаря, но топката се отби обратно в Мастантуоно и в крайна сметка се озова в мрежата. Така младият офанзивен футболист оформи своя хеттрик за 4:1.

Само две минути по-късно домакините направиха поражението си по-почетно. Хапс центрира дълбоко отляво, топката премина над Лион Лаубербах, но достигна до Антоан Ено, който с мощен удар от воле реализира за крайното 2:4.

До края Фиорентина удържа аванса си и подари победа на Ваноли при завръщането му начело на отбора.

Успехът позволи на "виолетовите“ да напуснат зоната на изпадащите и да съберат 3 точки след първите четири кръга, докато Венеция остава на дъното без спечелена точка. За Мастантуоно вечерта се превърна в незабравима – първи гол в Серия А, последван почти веднага от втори, а впоследствие и първи хеттрик в италианския елит.

#Серия А 2026/2027 #ФК Венеция #ФК Фиорентина

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