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Синтетичният убиец на пазара на дрога - как една доза фентанил може да доведе до смърт за минути

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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синтетичният убиец пазара дрога една доза фентанил доведе смърт минути
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Тихо, евтино и смъртоносно – фентанилът променя наркопазара у нас. Екип на БНТ влезе с полицейски патрул във „Факултета“, където доза наркотик може да бъде скрита на най-неочаквани места. Как работят дилърите, откъде идва фентанилът и как една интоксикация може да завърши със смърт за минути - провери Тихомир Игнатов.

Темата ще даде старт и на новия сезон на "След новините", в събота, след централната емисия.

Трима са задържани в София за наркотици, включително и фентанил

В началото на месеца тук беше разбита най-голямата до момента нелегална лаборатория в България, иззети бяха 13 кг.

Станислава Тодорова, заместник-началник на 3 РУ, СДВР: "Имаме доста случаи, които установяваме и като употребяване и като разпространение. Сами виждате каква е обстановката.Ето тук сега може да видим едно зависимо лице по улиците. Изглеждат като зомбита от филмите."

Малките размери на пратките със синтетичния убиец правят борбата с трафика трудна, разказват патрулиращите полицаи. Лесно улиците във "Факултета" могат да се превърнат в непридвидим и опасен лабиринт.

Станислава Тодорова, заместник-началник на 3 РУ, СДВР:"В едни такива бараки, които виждате едно пакетче с десет дози може да се скрие навсякъде."

Никола Шопов, началник-група в сектор "Наркотици", СДВР: "Това са кварталите, където живеят хора с по-нисък социален статус. Квартал "Факултета" , квартал "Христо Ботев", отчасти "Люлин".

Станислава Тодорова, заместник-началник на 3 РУ, СДВР: "Профилът и на употребяващия и на дилъра са едни и същи. Това са криминално проявени лица, известни по линията на древни кражби или грабежи, безработни лица. През 2025 г. беше 10 лв. дозата, сега е 10 евро."

доц. д-р Людмила Нейкова, ръководител на катедра „Токсикология”, ВМА: "Голяма част от хората, които употребяват фентанил, изобщо не успяват да стигнат до лечебна структура, смъртността е много голяма. За съжаление, младите хора от любопитство, от подражание, от желание да станат част от дадена тяхна тинейджърска среда, на 10, 11, 12 години започват първите срещи с наркотичните вещества."

Почти всяка седмица във ВМА постъпва човек с фентанилова интоксикация.

#софийски квартали #интоксикации #фентанил #проверка

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