БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026
Чете се за: 03:40 мин.
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет,...
Чете се за: 05:37 мин.
Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна,...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11...
Чете се за: 02:45 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

25 години по-късно: Болката остава, уроците все още се учат

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Да опишем защо 11-ти септември е толкова повратна точка в историята на света е невъзможно с няколко думи. Но терористичните атаки от преди четвърт век промениха геополитиката, поставиха начало на войни, последствията от които усещаме и до днес. Такива моменти повдигат и чисто човешки дилеми - как живеем с миналото, как възприемаме околните и какъв е големият смисъл.

Майкъл Туи, служител на Ю Ес Еъруейс: „Видях тези момчета да слизат по стълбите и изглеждаха объркани и ги попитах - Мога ли да ви помогна? Какво търсите - казаха, че пътуват с U.S. Airways.“

25 години Майкъл Туи живее с мисълта, че е помогнал на двама от похитителите на самолетите на 11-ти септември. Именно той чекира билетите на Мохамад Ата и Абдул Азиз ал Омари за полет 11 на „Американ Еърлайнс“, който се разбива в северната кула на Световния търговски център. Още тогава усеща, че нещо не е наред.

Майкъл Туи, служител на Ю Ес Еъруейс: „Шестото ми чувство се обади, но си има закони, които забраняват да дискриминираме хората.“

Двамата терористи минават необезпокоявано първото ниво на проверка - билетите им не са купени в последните дни, а отдавна, платени са с кредитна карта, а не в брой и Майкъл няма законово основание за допълнителни проверки. Съпругата му често го вижда как се прибира у дома и по половин час стои загледан в точка.

Майкъл Туи, служител на Ю Ес Еъруейс: „Отивам до пощенската кутия и като мине кола покрай нас ми се струва, че от нея ме наблюдава Мохамад Ата. Казвам си - човече, губиш си ума. Всеки път, когато някой минава по улицата, просто се обръщам и влизам обратно у дома.“

Майкъл ходи 6 месеца на терапия, но тя помага само да живее със себе си, но не и да забрави. Валери Сикора още помни моментът, в който съпругът ѝ Джеф се обажда, че отива на мястото на атаките.

Валери Сикора, вдовица на сержант от щатската полиция в Ню Йорк: „Беше на отломките 6 месеца, първо за издирване и спасяване, а после и за патрули като част от извънредните мерки за сигурност.“

5 години след 11 септември сержант Сикора е диагностициран с рак и умира през 2019-та година. Оказва се, че болестта е вследствие от терористичните атаки.

Валери Сикора, вдовица на сержант от щатската полиция в Ню Йорк: „Не осъзнавах, че има и други, които са се разболяли. Приятел на мъжа ми също беше диагностициран с рак на хранопровода, една жена имаше рак на гърдата. Един след друг се разболяваха.“

В района на Световния търговски център е имало много токсини, на които са били изложени почти 400 хиляди души, сочат официалните данни на американските власти. Джордж Буш младши успява да запази самообладание пред децата в момента, в който научава, че страната му е ударена в сърцето. В деня цари паника, никой от президентската администрация не знае колко още самолети са се запътили към американските градове. Тогава първите думи на Буш са за ценностите.

Джордж Буш Младши, президент на САЩ 2001-2009: „Тази сутрин беше атакувана самата свобода от безлики страхливци.“

25 години Буш младши прави равносметка на уроците.

Джордж Буш Младши, президент на САЩ 2001-2009: „Помня телефонното обаждане на тогавашния японски премиер Коидзуми, който каза, че свободните общества могат да работят заедно. Америка и Япония се биха само 40 години по-рано. Но ако искаш да поставиш основите на мира, това е начинът. Това е урокът от 11-ти септември. Хората казват - вие налагате вашите ценности - не, ние не налагаме нашите, а универсалните ценности."

#уроците се учат #болката остава #25 години #по-късно

Последвайте ни

ТОП 24

С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
1
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
2
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
3
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
4
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
5
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със семействата и ясни правила в училище
6
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
3
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
4
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Европа

Александър Вучич ще подаде оставка като президент на Сърбия на 25 или 26 септември
Александър Вучич ще подаде оставка като президент на Сърбия на 25 или 26 септември
12 души са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев 12 души са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев
Чете се за: 00:47 мин.
25 години след атентатите: Церемонии по света в памет на загиналите 25 години след атентатите: Церемонии по света в памет на загиналите
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК одобри допълнителни 6,1 милиарда евро за Украйна ЕК одобри допълнителни 6,1 милиарда евро за Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
Загинали и ранени при руска атака в Украйна Загинали и ранени при руска атака в Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
Автобус се преобърна след сблъсък с мантинела в Швейцария, има загинали и ранени (СНИМКИ и ВИДЕО) Автобус се преобърна след сблъсък с мантинела в Швейцария, има загинали и ранени (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Българската компания "Алфа Метал" отрича да е обучавала руски военни в базата си край Габрово Българската компания "Алфа Метал" отрича да е обучавала руски военни в базата си край Габрово
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
12 души са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ