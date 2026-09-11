25 години по-късно: Болката остава, уроците все още се учат

Да опишем защо 11-ти септември е толкова повратна точка в историята на света е невъзможно с няколко думи. Но терористичните атаки от преди четвърт век промениха геополитиката, поставиха начало на войни, последствията от които усещаме и до днес. Такива моменти повдигат и чисто човешки дилеми - как живеем с миналото, как възприемаме околните и какъв е големият смисъл.

Майкъл Туи, служител на Ю Ес Еъруейс: „Видях тези момчета да слизат по стълбите и изглеждаха объркани и ги попитах - Мога ли да ви помогна? Какво търсите - казаха, че пътуват с U.S. Airways.“

25 години Майкъл Туи живее с мисълта, че е помогнал на двама от похитителите на самолетите на 11-ти септември. Именно той чекира билетите на Мохамад Ата и Абдул Азиз ал Омари за полет 11 на „Американ Еърлайнс“, който се разбива в северната кула на Световния търговски център. Още тогава усеща, че нещо не е наред.

Майкъл Туи, служител на Ю Ес Еъруейс: „Шестото ми чувство се обади, но си има закони, които забраняват да дискриминираме хората.“

Двамата терористи минават необезпокоявано първото ниво на проверка - билетите им не са купени в последните дни, а отдавна, платени са с кредитна карта, а не в брой и Майкъл няма законово основание за допълнителни проверки. Съпругата му често го вижда как се прибира у дома и по половин час стои загледан в точка.

Майкъл Туи, служител на Ю Ес Еъруейс: „Отивам до пощенската кутия и като мине кола покрай нас ми се струва, че от нея ме наблюдава Мохамад Ата. Казвам си - човече, губиш си ума. Всеки път, когато някой минава по улицата, просто се обръщам и влизам обратно у дома.“

Майкъл ходи 6 месеца на терапия, но тя помага само да живее със себе си, но не и да забрави. Валери Сикора още помни моментът, в който съпругът ѝ Джеф се обажда, че отива на мястото на атаките.

Валери Сикора, вдовица на сержант от щатската полиция в Ню Йорк: „Беше на отломките 6 месеца, първо за издирване и спасяване, а после и за патрули като част от извънредните мерки за сигурност.“

5 години след 11 септември сержант Сикора е диагностициран с рак и умира през 2019-та година. Оказва се, че болестта е вследствие от терористичните атаки.

Валери Сикора, вдовица на сержант от щатската полиция в Ню Йорк: „Не осъзнавах, че има и други, които са се разболяли. Приятел на мъжа ми също беше диагностициран с рак на хранопровода, една жена имаше рак на гърдата. Един след друг се разболяваха.“

В района на Световния търговски център е имало много токсини, на които са били изложени почти 400 хиляди души, сочат официалните данни на американските власти. Джордж Буш младши успява да запази самообладание пред децата в момента, в който научава, че страната му е ударена в сърцето. В деня цари паника, никой от президентската администрация не знае колко още самолети са се запътили към американските градове. Тогава първите думи на Буш са за ценностите.

Джордж Буш Младши, президент на САЩ 2001-2009: „Тази сутрин беше атакувана самата свобода от безлики страхливци.“

25 години Буш младши прави равносметка на уроците.