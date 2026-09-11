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Нападателят на Челси Жоао Педро бе обявен за играч на месец август във Висшата лига

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Спорт
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Жоао Педро беше обявен за играч на месеца за първи път в кариерата си

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Нападателят на Челси Жоао Педро е обявен за играч на месец август във Висшата лига.

През този период 24-годишният бразилец изигра три мача в състезанието, отбелязвайки два гола и давайки две асистенции. Жоао Педро беше обявен за играч на месеца за първи път в кариерата си.

В гласуването нападателят на Челси победи съотборника си Коул Палмър, Рикардо Калафиори (Арсенал), Райън Шерки (Манчестър Сити), Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Мамаду Сангаре (Брентфорд), Константинос Цолакис (Хъл) и Йоан Уиса (Нюкасъл).

#Жоао Педро

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