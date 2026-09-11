ЕК одобри допълнителни 6,1 милиарда евро за Украйна

Европейската комисия одобри днес допълнителни 6,1 милиарда евро за Украйна за закупуване на отбранителни продукти, системи на въздушна и противоракетна отбрана, боеприпаси и безпилотни летателни апарати. Това съществено финансиране ще подкрепи капацитета на Украйна да устои на продължаващите руски удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Днес одобрихме 6,1 милиарда евро, за да помогнем на Украйна да доставя различни отбранителни продукти в областта на въздушната и противоракетната отбрана, боеприпаси и безпилотни летателни апарати. С това одобрение Украйна вече може да закупи и оборудването за "Пейтриът", от които се нуждае, за да защити по-добре небето си от безразборните атаки на Русия. Заедно с нашите държави членки и НАТО ще продължим да постигаме резултати в полза на Украйна, като същевременно укрепваме собствената отбрана на Европа."

Тези средства ще подкрепят възлагането на обществени поръчки за отбранителни продукти както от дружества от ЕС, така и от украински дружества. След постигнатото в понеделник споразумение между държавите - членки на ЕС, решението също така дава възможност на Украйна да закупува ракети PAC-3 за системите "Пейтриът". Финансиран по заема за подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро, пакетът включва пет дерогации от стандартните условия за допустимост: три за произведени в Украйна безпилотни летателни апарати и компоненти, надвишаващи праговете на разходите, и две за произведено в САЩ оборудване, по-специално ракети PAC-3, включително чрез координирания от НАТО механизъм PURL.

Заемът за подкрепа на Украйна включва 30 милиарда евро за бюджетна помощ и 60 милиарда евро за отбрана за периода 2026-2027 г. С това одобрение 28,3 милиарда евро за подкрепата на Украйна в областта на отбраната за 2026 г. вече са изцяло разпределени, като са определени точни обществени поръчки за оборудване, избрани доставчици, необходими количества и срокове за изпълнение. Комисията вече е отпуснала 8,35 милиарда евро за финансиране на отбраната на Украйна през тази година, като скоро ще бъдат отпуснати и други средства.