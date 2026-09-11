Венсан Компани: Заслужена победа, намираме се в добра позиция

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани коментира победата на своя тим с 5:0 над Бодьо/Глимт в първи мач от основната схема в Шампионската лига.

“Първото полувреме беше малко подобно на мача с Шалке 04. Трябваше да останем търпеливи. Нямахме много чисти положения, но въпреки това имаше моменти, в които можехме да отбележим няколко гола. През второто полувреме реализирахме в точния момент и след това головете просто заваляха. Напълно заслужена победа“, заяви Компани.

Белгиецът отличи своя голмайстор Джамал Мусиала, чието представяне донесе сериозна радост на феновете.

„Всички се радваха за него – както 75 000 души на стадиона, така и хората пред телевизорите. Знаехме, че неговият момент ще дойде. Той отбеляза наистина много важен гол. Това е страхотно за Джамал и се надявам, че оттук нататък фокусът ще бъде изцяло върху неговите изяви на терена. Той знае как да се справя със страничните теми и ще продължи да получава пълната ни подкрепа“, допълни Компани.

Според него отборът може да играе още по-добре, като футболистите тепърва навлизат в своя ритъм.