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Министър Ива Петрова: Топлоснабдяването на столицата е осигурено през предстоящия зимен сезон

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министър ива петрова топлоснабдяването столицата осигурено предстоящия зимен сезон
Снимка: БТА/Архив
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Топлоснабдяването на столицата е осигурено през предстоящия зимен сезон, доколкото зависи от Министерството на енергетиката (МЕ), каза ресорният министър Ива Петрова по време на редовния парламентарен контрол в отговор на въпрос относно доставките на природен газ за "Топлофикация София" през отоплителния сезон 2026/2027 при защита на финансовата стабилност на "Булгаргаз".

Общите задължения на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг (БЕХ) надхвърлят 1 милиард и 280 милиона евро, съобщи Петрова. По думите ѝ към настоящия момент именно тези две дружества осигуряват необходния финансов ресурс за продължаване на доставките при системно и трайно неизпълнение на насрещните задължения на "Топлофикация София".

За да обезпечи доставката на природен газ, "Булгаргаз" търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от БЕХ, така и чрез търговски банки чрез кредитни линии. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел, отбеляза министърът на енергетиката. По думите ѝ енергийните дружества продължават да търсят трайно решаване на проблема.

Подобно решение не може да бъде намерено едностранно, необходим е конкретен ангажимент и предприемане на действия както от страна на "Топлофикация София", така и на Столичната община като неин собственик, подчерта Петрова.

По отношение на техническото състояние на енергийните обекти на "Топлофикация София" през юни тази година от Министерството на енергетиката са дадени задължителни предписания, насочени към техническото състояние и експлоатацията на топлопреносната мрежа със срок до 1 октомври, когато дружеството трябва да уведоми за изпълнението им, допълни тя.

Петрова уточни също, че се планира среща с кмета на Столичната община, с председателя на Столичния общински съвет и изпълнителния директор на "Топлофикация София" с цел поемането на ясни ангажименти за нормалното топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон.

Като положително развитие може да се отбележи, че във връзка с резервирането на капацитетни продукти за газова година 2026/2027 и наличието на неизпълнени текущи задължения, в началото на септември по инициатива на „Булгаргаз“ е осъществена кореспонденция относно предприемане не необходимите действия за уреждането на отношенията с оглед гарантиране на топлоснабдяването на столицата и от „Топлофикация-София“ е представена обвързваща заявка за резервиране на капацитет и е извършено авансово плащане от 3,2 милиарда евро, каза Петрова.

#министър на енергетиката Ива Петрова #Ива Петрова #"Топлофикация София" #топлоподаване #"Булгаргаз" #новини в Метрото

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