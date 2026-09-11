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Румен Радев към отличниците зрелостници: Вашият успех е огромен успех и за България (СНИМКИ)

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Вашият успех е не само личен, но и огромен успех за България. Защото днес водещи са тези държави, в които се насърчават образованието, ума и таланта. С тези думи министър-председателят Румен Радев се обърна към отличниците от Випуск 2026.

Премиерът връчи почетните отличия „Национална диплома“ на зрелостници на официална церемония в Националния археологически музей.

Румен Радев поздрави отличените зрелостници и подчерта, че техният успех е резултат от талант, способности, постоянство и труд.

Премиерът посочи, че именно младите, образовани и талантливи хора са най-важният ресурс и определят потенциала и силата на съвременните държави.

В словото си министър-председателят отбеляза, че България вече не само следва технологичните тенденции, но и създава технологии и има компании и научни институции с водещи позиции в своите области. Той даде пример с българска космическа компания „ЕндуроСат“, която развива технологии и произвежда спътници в страната.

„Състезанието в света вече не е за ресурси и финансов капитал. Състезанието е за умове и таланти“, подчерта Радев.

Премиерът заяви, че правителството ще работи за създаването на условия младите хора да развиват потенциала си в България. Сред приоритетите той посочи развитието на научноизследователската инфраструктура и на високотехнологична икономика с висока добавена стойност.

„Трябва да направим така, че въпросът дали да останеш в България да бъде въпрос на възможности, а не на компромис“, отбеляза премиерът.

Снимки: Пресслужба на Министерския съвет

Румен Радев изрази благодарност към учителите и родителите на отличените зрелостници за подкрепата и усилията им и пожела на Випуск 2026 да продължава да носи гордост на България и да допринася за нейното бъдеще.

#огромен успех #отличници зрелостници #Румен Радев #България

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