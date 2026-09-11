Нападателят на Челси Педро Нето остава в отбора до 2032 г.

Португалският нападател на Челси Педро Нето поднови договори си с клуба до 2032 година, съобщиха лондончани.

"Това е невероятен момент, чувствам се като у дома тук. Имам желание да постигна много неща", заяви Педро Нето в комюнике на клуба.

Португалецът се присъедини към Челси през 2024 година, като за него бяха платени около 60 милиона евро на Уулвърхямптън. За малко повече от два сезона той се отчете с 125 мача, 21 гола и 19 асисетнции, като помогна за спечелването на Лигата на конференциите, както и за Световното клубно първенство. През настоящия сезон той е бил титуляр в два от трите мача на Челси във Висшата лига, като е отбелязал едно попадение за отбора на Шаби Алонсо.