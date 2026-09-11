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Рубен Аморим: Има хора, които нямат търпение да се препънем

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Спорт
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Треньорът на Милан прие критиките след двубоя с Ювентус и призова футболистите си да бъдат перфектни преди гостуването на лидера Лацио

Рубен Аморим: Има хора, които нямат търпение да се препънем
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Милан Рубен Аморим заяви, че е свикнал с критиките и е наясно с напрежението около отбора преди гостуването на лидера в Серия А Лацио. "Росонерите“ излизат на терена в събота от 18:00 часа, а португалецът използва пресконференцията преди срещата, за да коментира реакциите след двубоя с Ювентус.

"Критиките са нещо нормално. Невъзможно е да получа повече от тези, които имах в предишния си клуб“, пошегува се Аморим.

Португалецът подчерта, че основната му цел остава да поставя Милан на първо място и да изгради отбор, който се стреми да контролира двубоите и да бъде активната страна на терена. Според него обаче това невинаги е възможно заради качеството на съперниците и треньорите срещу него.

"Нашето намерение е да доминираме, но има много добри треньори, като Лучано Спалети и Фабрегас, които ще ни поставят на изпитание. Нужно е време. Няма винаги да мога да ви предложа спектакъла, който искате“, призна наставникът на Милан.

Аморим обърна внимание и на критиките след срещата с Ювентус, като заяви, че при различен резултат голяма част от въпросите около представянето на отбора вероятно щяха да бъдат отложени.

"Знам, че имаше хора, които просто чакаха да загубим точки, за да ми зададат този въпрос. Ако бяхме спечелили, мнозина щяха да приберат критиките и въпросите си в джоба за още една седмица. Спалети ме надигра, но нашето намерение остава същото“, каза той.

Треньорът призна, че след двубоя с Ювентус вече е напълно наясно какво може да очаква при всеки неубедителен резултат на Милан.

"След Ювентус си отворих очите и знам какво да очаквам. Казах на момчетата, че трябва да бъдем перфектни и да печелим, защото хората нямат търпение да се препънем“, добави Аморим.

Португалецът е доволен от реакцията на своите футболисти през седмицата и очаква те да покажат на терена идеите, върху които са работили. Следващият тест пред Милан обаче ще бъде сериозен – гостуване на водача в класирането Лацио, в което "росонерите“ ще опитат да отговорят на критиките с представянето си на терена.

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#Милан ФК #Рубен Аморим

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