Полицията проверява незаконен басейн върху детска площадка в Свиленград

Полицията в Хасково проверява незаконен басейн, изграден на детска площадка в Свиленград. Образувано е досъдебно производство за самоуправство, съобщиха от МВР.

Става въпрос за обект на улица "Княз Борис I" в Свиленград. Производството е заведено относно нарушение на обществена поръчка. В хода на процесуално-следствените действия е установено, че детските съоръжения, изградени на общински терен, към момента са демонтирани. След като общината е изградила парка, съоръженията е трябвало да бъдат налице до август на 2027 г.

Проверяващите установили, че детската площадка липсва, а на тяхно място има изградени незаконни обекти – огради и плувен басейн, които се ползват. Обектите се стопанисват от двама мъже от Свиленград.

Работата по случая продължава с цел събиране на доказателства, установяване на всички факти и изясняване на обективната истина. Материалите са докладвани и съгласувани с Районната прокуратура.