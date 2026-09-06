Ювентус се спаси в добавеното време срещу Милан

Ювентус измъкна равенство 1:1 срещу Милан в голямото дерби от третия кръг на италианската Серия А. „Бианконерите“ имаха инициативата и създадоха повече положения, но трябваше да чакат до добавеното време, за да избегнат първа домакинска загуба.

Юве започна по-активно и още в 11-ата минута Нико Гонсалес тества Майк Менян, който се справи с удара. Франсиско Консейсао на няколко пъти постави под напрежение френския вратар, но Менян беше на висота и спаси последователно негови изстрели в 22-ата и 37-ата минута.

Консейсао бе близо до гол и в 54-ата минута, когато ударът му от около 25 метра се отклони в дясната греда. Милан обаче нанесе своя удар в 68-ата минута с първия си точен изстрел в мача. Алфаджо Сисе получи топката в наказателното поле, освободи си пространство между Мануел Локатели и Пиер Калулу и с прецизен удар даде преднина на гостите – 0:1.

Ювентус можеше да изравни в 84-ата минута, но резервата Ник Волтемаде стреля над вратата, след като остана непокрит при центриране. Домакините все пак стигнаха до гол в самия край.

Във втората минута на добавеното време центриране от левия фланг след пряк свободен удар свари защитата на Милан неподготвена. Федерико Гати се извиси и с глава преодоля Менян за крайното 1:1.

Така и двата гранда остават с по седем точки след първите три кръга, а Ювентус може да съжалява, че не успя да превърне превъзходството си в пълна победа.