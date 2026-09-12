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Севиля постигна минимален успех в домакинството си на Валенсия

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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Хуан Иглесиас отбеляза победния гол.

Севиля
Снимка: БГНЕС
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Севиля победи Валенсия с минималното 1:0 във втория мач от 5-ия кръг на Ла Лига. Хуан Иглесиас отбеляза победния гол.

Първото полувреме на стадион “Рамон Санчес Писхуан” в Севиля премина без точен удар. Акцентът за първата част дойде в 24-ата минута, когато Сесар Тарега бе принудително заменен от Икер Кордоба.

След почивката домакините заиграха по-ефективно в преден план. Столе Димитриевски се справи с удар на Кике Салас, а минута по-късно Лукас Стасан стреля с глава в дясната греда, след като засече центриране от ъглов удар. Столе Димитриевски бе на ниво и при шут на Кастрин, а Давид Оторби също нямаше късмет, като негов изстрел се отби от напречната греда.

В 81-ата минута възпитаниците на Луис Гарсия Пласа заслужено откриха резултата. Хуан Иглесиас засече с глава центриране от пряк свободен удар на Гиорги Кочорашвили.

Севиля се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 10 пункта. Валенсия остава на последната 20-а поцизия в подреждането с 1 точка.

#Севиля #Валенсия

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