Карло Анчелоти затвори страницата "Неймар“ и насочи Бразилия към новото поколение

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти потвърди края на ерата на Неймар в националния отбор и очерта новата посока пред Селесао. Италианският специалист възнамерява да продължи подмладяването на състава, като даде все по-голяма роля на следващото поколение бразилски таланти.

Анчелоти защити решението Неймар да бъде част от бразилския състав на Световното първенство през лятото и подчерта, че нападателят е заслужавал мястото си заради своите качества.

"Заслужаваше да бъде в състава заради качествата си. Той вече потвърди, че няма да играе за националния тим“, заяви Анчелоти.

Специалистът не скри колко високо оценява ролята и класата на Неймар, като призна, че Бразилия трудно би могла да намери негов пряк наследник.

"Той не може да бъде заменен, защото е изключителен и уникален талант. Значи е незаменим“, добави селекционерът.

След оттеглянето на Неймар вниманието в националния тим постепенно ще се насочи към младите футболисти. Анчелоти разкри, че в полезрението му вече попадат играчи от няколко последователни поколения, включително такива, които все още не са получили шанс в представителния състав.

"Мисля, че трябва да се върви крачка по крачка. В този момент трябва да се концентрираме върху младите, които са част от бъдещето. Това са играчи, родени през 2004, 2005, 2006. Имаме много талантливи футболисти, родени през 2008 и още не са в отбора, но скоро може да бъдат“, обясни Анчелоти.

Така след края на международната кариера на една от големите си звезди Бразилия започва нов етап, в който Анчелоти ще опита постепенно да изгради следващото поколение на Селесао.







