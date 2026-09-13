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Марсел Забицер натисна пауза с Австрия и ще реши бъдещето си преди квалификациите за Евро 2028

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Спорт
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32-годишният халф на Борусия Дортмунд ще пропусне мачовете от Лигата на нациите до края на годината, за да съхрани силите си след натоварените последни сезони

Марсел Забицер натисна пауза с Австрия и ще реши бъдещето си преди квалификациите за Евро 2028
Снимка: AP Photo
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Марсел Забицер временно се оттегля от националния отбор на Австрия. 32-годишният полузащитник на Борусия Дортмунд ще пропусне предстоящите срещи от Лигата на нациите през тази година, а в началото на 2027-а ще обсъди със селекционера Ралф Рангник дали да се завърне за квалификациите за Евро 2028.

Забицер има 102 мача и 27 гола с екипа на Австрия, но натовареният календар през последните години го е накарал да поиска почивка от международния футбол. Халфът обясни, че след Евро 2024 практически не е имал възможност за продължително възстановяване заради ангажиментите си на клубно и национално ниво.

"Последните две години бяха много интензивни. От Евро 2024 играх три поредни сезона заради Световното клубно първенство и световното първенство“, заяви Забицер.

Австриецът подчерта, че настоящата кампания също предлага сериозно натоварване с двубои за Борусия Дортмунд в Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига. Именно желанието му да остане на най-високо ниво още няколко години е в основата на решението.

"На 32 години съм и продължавам да искам да играя футбол на най-високо ниво още няколко години, така че трябва да съхранявам енергията си“, обясни полузащитникът.

Решението е било взето след откровен разговор с Ралф Рангник. Двамата са се разбрали Забицер да получи необходимата почивка, след което в началото на следващата година отново да обсъдят ситуацията преди старта на европейските квалификации през март.

Рангник призна, че отсъствието на един от най-опитните му футболисти е сериозна загуба, но приема аргументите на Забицер.

"Ще вземем заедно решение преди началото на квалификациите за Евро 2028. Доволен съм, че Марсел по принцип е на линия, ако имаме нужда от него. Това ми показва колко важен е националният отбор за него“, коментира германският специалист.

Селекционерът ще обяви в понеделник състава на Австрия за предстоящите срещи от Лигата на нациите. Тимът ще приеме Израел в Линц на 24 септември и Косово във Виена на 29 септември. На 1 октомври австрийците гостуват на Република Ирландия в Дъблин, а четири дни по-късно предстои визита на Косово в Прищина.

#Марсел Забицер #ФК Борусия Дортмунд #Национален отбор на Австрия по футбол

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