Марсел Забицер натисна пауза с Австрия и ще реши бъдещето си преди квалификациите за Евро 2028

32-годишният халф на Борусия Дортмунд ще пропусне мачовете от Лигата на нациите до края на годината, за да съхрани силите си след натоварените последни сезони
Марсел Забицер временно се оттегля от националния отбор на Австрия. 32-годишният полузащитник на Борусия Дортмунд ще пропусне предстоящите срещи от Лигата на нациите през тази година, а в началото на 2027-а ще обсъди със селекционера Ралф Рангник дали да се завърне за квалификациите за Евро 2028.
Забицер има 102 мача и 27 гола с екипа на Австрия, но натовареният календар през последните години го е накарал да поиска почивка от международния футбол. Халфът обясни, че след Евро 2024 практически не е имал възможност за продължително възстановяване заради ангажиментите си на клубно и национално ниво.
"Последните две години бяха много интензивни. От Евро 2024 играх три поредни сезона заради Световното клубно първенство и световното първенство“, заяви Забицер.
Австриецът подчерта, че настоящата кампания също предлага сериозно натоварване с двубои за Борусия Дортмунд в Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига. Именно желанието му да остане на най-високо ниво още няколко години е в основата на решението.
"На 32 години съм и продължавам да искам да играя футбол на най-високо ниво още няколко години, така че трябва да съхранявам енергията си“, обясни полузащитникът.
Решението е било взето след откровен разговор с Ралф Рангник. Двамата са се разбрали Забицер да получи необходимата почивка, след което в началото на следващата година отново да обсъдят ситуацията преди старта на европейските квалификации през март.
Рангник призна, че отсъствието на един от най-опитните му футболисти е сериозна загуба, но приема аргументите на Забицер.
"Ще вземем заедно решение преди началото на квалификациите за Евро 2028. Доволен съм, че Марсел по принцип е на линия, ако имаме нужда от него. Това ми показва колко важен е националният отбор за него“, коментира германският специалист.
Селекционерът ще обяви в понеделник състава на Австрия за предстоящите срещи от Лигата на нациите. Тимът ще приеме Израел в Линц на 24 септември и Косово във Виена на 29 септември. На 1 октомври австрийците гостуват на Република Ирландия в Дъблин, а четири дни по-късно предстои визита на Косово в Прищина.