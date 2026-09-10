БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но...
Чете се за: 05:17 мин.
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор,...
Чете се за: 06:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиано Роналдо отбеляза 979-ия си гол при успех на Ал-Насър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Португалецът откри резултата при победата над Абха.

Кристиано Роналдо Ал-Насър
Снимка: БТА
Слушай новината

Кристиано Роналдо отбеляза гол №979 при успеха на Ал-Насър над Абха с 2:1 в саудитското първенство.

41-годишната португалска звезда продължава да се доближава до заветната цел - кота 1000 в забележителната си професионална кариера, разписвайки се за 1:0 в 22-та минута. Абдула Алхамдан покачи на 2:0 в 58-та, преди Набил Фекир да намали за гостите, но това се оказа и всичко от тях до края.

В класирането Роналдо и компания са втори с 15 точки - колкото има и лидерът Ал Хилал и третият Ал Кадисия. Абха е на дъното с едва един пункт.

В следващия си двубой Ал Насър гостува на Ал Халеедж на 12 септември.

#Ал-Насър #Кристиано Роналдо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
1
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата
2
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за...
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни надуваеми лодки
3
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни...
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“
4
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония...
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края на седмицата
5
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края...
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
6
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Футбол

Байерн Мюнхен и Манчестър Юнайтед с домакински препятствия на старта на Шампионска лига
Байерн Мюнхен и Манчестър Юнайтед с домакински препятствия на старта на Шампионска лига
Валери Божинов: Това е един шамар, който ще бъде в плюс за следващите мачове Валери Божинов: Това е един шамар, който ще бъде в плюс за следващите мачове
Чете се за: 04:00 мин.
Михаил Александров: Тотално надиграхме Левски Михаил Александров: Тотално надиграхме Левски
Чете се за: 02:00 мин.
Валентин Илиев: Изключителна емоция и страхотна победа Валентин Илиев: Изключителна емоция и страхотна победа
Чете се за: 01:20 мин.
Стефано Сенси: Надявам се треньорът да си промени решението и да остане Стефано Сенси: Надявам се треньорът да си промени решението и да остане
Чете се за: 02:02 мин.
Теодор Иванов: Решението на Христо Янев ни мотивира Теодор Иванов: Решението на Христо Янев ни мотивира
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса
България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, съобщи министърът на правосъдието Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, съобщи министърът на правосъдието
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Преди президентските избори учредяват инициативен комитет, издигащ...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
До няколко дни "Възраждане" ще реши за участието си в...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Протест на роботи в Полша с искане за регулации за изкуствения...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Служители на ИАРА заплашват със стачка заради сливане с...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ