Кристиано Роналдо отбеляза 979-ия си гол при успех на Ал-Насър

Кристиано Роналдо отбеляза гол №979 при успеха на Ал-Насър над Абха с 2:1 в саудитското първенство.

41-годишната португалска звезда продължава да се доближава до заветната цел - кота 1000 в забележителната си професионална кариера, разписвайки се за 1:0 в 22-та минута. Абдула Алхамдан покачи на 2:0 в 58-та, преди Набил Фекир да намали за гостите, но това се оказа и всичко от тях до края.

В класирането Роналдо и компания са втори с 15 точки - колкото има и лидерът Ал Хилал и третият Ал Кадисия. Абха е на дъното с едва един пункт.

В следващия си двубой Ал Насър гостува на Ал Халеедж на 12 септември.