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Иняки Уилямс сложи край на кариерата си в националния отбор на Гана

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Нападателят на Атлетик Билбао се оттегля от "Черните звезди“ след 28 мача, две световни първенства и четири години с екипа на африканската страна

Иняки Уилямс сложи край на кариерата си в националния отбор на Гана
Снимка: AP Photo
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Нападателят на Атлетик Билбао Иняки Уилямс обяви, че прекратява кариерата си в националния отбор на Гана. 32-годишният футболист се разделя с "Черните звезди“ след четиригодишен период, в който записа 28 мача и отбеляза два гола.


Уилямс дебютира за Гана през септември 2022 година, след като реши да представлява страната на своите родители. Преди това роденият в Билбао нападател беше играл за Испания на младежко ниво, както и в приятелска среща за мъжкия национален тим през 2016 година.

С екипа на Гана Уилямс участва на световните първенства през 2022 и 2026 година, както и на Купата на африканските нации през 2023-а. На Мондиал 2026 той се появи в два двубоя, а "Черните звезди“ приключиха участието си в първия кръг на директните елиминации след поражение от Колумбия.

"Чувствам, че е дошъл моментът да сложа край на пътя си с националния отбор на Гана. Тръгвам си щастлив, горд и със спокойствието, че дадох всичко от себе си всеки път, когато носех тази фланелка“, обяви Уилямс в социалните мрежи.

Двете попадения на нападателя за националния отбор дойдоха в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. За него обаче престоят с „Черните звезди“ е имал значение, което надхвърля представянето на терена.

"Това ми даде много повече от футбол. Позволи ми да се завърна у дома, да се почувствам още по-близо до корените си и да изпитам огромната гордост да представлявам страната си и да нося този флаг на гърдите си“, добави той.

Иняки Уилямс благодари на всички, които са били част от четиригодишния му период в националния отбор, и увери, че ще продължи да подкрепя Гана.

"Гана винаги ще бъде част от мен. Ще продължа да подкрепям „Черните звезди“ като един от вас, където и да се намирам“, заяви нападателят.

Решението му идва седмица след завръщането на Карлош Кейрош начело на Гана преди Купата на африканските нации през 2027 година в Кения, Танзания и Уганда.

По-малкият брат на Иняки – Нико Уилямс, също играе за Атлетик Билбао, но избра националния отбор на Испания, с който вече е печелил европейската и световната титла.

#Национален отбор на Гана по футбол #Иняки Уилямс

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