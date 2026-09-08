Нито един вратар не бе номиниран за „Златната топка“

Вратарят на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Матвей Сафонов не попадна в обявения днес списък с 30 номинирани за „Златната топка“ - наградата за най-добър футболист на сезон 2025/2026. Сафонов изигра 27 мача за парижани през миналия сезон, като не допусна попадение в 12 срещи.

Нито един вратар не бе включен сред 30-те номинации, като това се случва за първи път от 2015 година насам, когато краткият списък с претенденти се състоеше от 23 играчи.

Сафонов обаче заслужи номинация за трофея „Яшин“, присъждан за най-добър вратар. Сред десетте претенденти е и националният страж на Кабо Верде - Возиня, чието забележително представяне на световното първенство му спечели място списъка с 10 номинирани. Той ще се конкурира за отличието с фигури като световния шампион Унай Симон от Испания и Емилиано Мартинес от Аржентина.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета, селекционерът на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте, старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике, както и Унай Емери, и Венсан Компани бяха номинирани за треньор на годината при мъжете.

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За клуб №1 в мъжката категория номинациите са за английският Арсенал, френският Пари Сен Жермен, германският Байерн Мюнхен, бразилският Фламенго и норвежкият Будьо/Глимт.