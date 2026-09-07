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Гьозтепе затъна след нова загуба, Газиантеп вкара четири още до почивката

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Спорт
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Отборът на Станимир Стоилов допусна трето поредно поражение в турската Суперлига и остава в зоната на изпадащите само с една спечелена точка

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Гьозтепе на Станимир Стоилов продължава трудното начало на сезона в турската Суперлига. Тимът от Измир допусна трета поредна загуба, след като отстъпи с 2:4 у дома срещу Газиантеп и остана в зоната на изпадащите.

Гьозтепе имаше инициативата в двубоя, но съперникът му беше изключително ефективен пред гола и още до почивката успя да отбележи четири попадения.

Домакините получиха възможност да се върнат в срещата при резултат 0:2, когато получиха право да изпълнят дузпа. Новатус Мироши обаче не успя да реализира наказателния удар, а пропускът се оказа особено болезнен за отбора на Стоилов.

До края на първото полувреме ситуацията за Гьозтепе стана още по-тежка, след като Газиантеп увеличи преднината си и се оттегли на почивката с аванс от четири гола.

След подновяването на играта домакините показаха реакция. Жуан Сантош отбеляза два пъти и намали изоставането до 2:4, но силите на Гьозтепе не стигнаха за нещо повече.

Задачата на тима от Измир допълнително се усложни след червен картон на Байрак. Въпреки че продължи да търси начин да се доближи до съперника, Гьозтепе не успя да заличи огромния пасив от първото полувреме.

Така отборът на Станимир Стоилов остана само с една точка в актива си и вече е в серия от три последователни поражения. Слабото начало задържа Гьозтепе в зоната на изпадащите и увеличава необходимостта от бърза промяна в резултатите.

#Турска Суперлига 2026/2027 #ФК Гьозтепе #Станимир Стоилов

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